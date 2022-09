Dennis Hauger: Usikker på formel-framtiden

Dennis Hauger (19) kapret en sterk 4.-plass i Formel 2-løpet på Monza-banen i Italia søndag. Så åpnet han opp om frustrasjonen han har opplevd denne sesongen.

NEDTUR OG OPPTUR: Dennis Hauger fikk en svært dårlig start på Monza-banen søndag. Senere kjørte han seg kraftig opp, til en 5. plass - som ble til 4. plass etter en diskvalifikasjon.

– Vi har ikke avklart noen ting. Vi går mer inn i forhandlinger mot slutten av sesongen. Da vet man litt mer og begynner diskusjonene litt mer. Selvfølgelig har det vært en del sånne (tekniske problemer) i år. Det er gratis poeng. At man alltid må prøve å ta igjen, er selvfølgelig ikke lett, sier Hauger til Viaplay etter Formel 2-løpet på Monza-banen.

Det har vært mye opp og ned for Hauger denne sesongen. Senest søndag trøblet Prema Racing-laget med hjulene før start.

Fra startspor 19 hadde Hauger en tøff oppgave foran seg i det som ble en dramatisk Formel 2-runde. Mot slutten hadde nordmannen muligheter for å ta en pallplass.

Hauger noterte fikk en respektabel 5.-plass. Senere ble Aymu Iwasa, som ble nummer tre, disket. Dermed ble Hauger tilkjent 4.-plass. Hans lagkamerat fra India, Jehan Daruvala, tok sesongens første seier foran danske Frederik Vesti.

Hauger er nå på 11.-plass sammenlagt. Felipe Drugovich sikret seg Formel 2-tittelen under lørdagens sprintløp. Søndag ble han nummer sju.

Neste år er i det blå, ifølge ham selv.

– Jeg har gjort noen feil i år, jeg òg, men det har vært kanskje litt mer enn alle andre. Det har vært frustrerende sånn sett, la han til.

Søndag fikk Hauger en straff for at hans lag ikke var raske nok med å ha dekkene på plass før start. Det endte med en såkalt «drive-through»-straff hvor han måtte kjøre gjennom pit lane og ut på banen igjen.

– Jeg tror det kunne gått enda bedre hvis vi ikke gjorde en sånn feil. Det er jo litt amatørmessig å ikke klare å sette på hjulene tidlig nok. Vi får se hva som skjedde. Jeg vet ikke alt, sa Hauger.

Det er kun topp 10 som får poeng, og håpet for det var ute for Hauger om ikke en ny krasj oppsto. Det gjorde det, og mulighetene åpnet seg for Hauger da løpet ble rødflagget.

Under lørdagens sprintløp klatret Hauger fra 19.- til 9.-plass. På den nest siste runden hadde han best rundetid. Han hadde store fartsproblemer under fredagens kvalifisering, som ga ham 19. startposisjon i søndagens hovedløp i Italia.

Det gjenstår kun én runde i Formel 2-mesterskapet. Den kjøres i De forente arabiske emirater 18. til 20. november. Etter det vil det komme en avklaring på framtiden.

– Formel 2 er det som er målet. Så får vi se. Vi må ta siste løp og prøve å ende sesongen på en god måte, sier Dennis Hauger under Viaplays sending fra Monzas Formel-runde.