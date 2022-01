Reagerer på proff-nekt: – Skandaløst

BA OM PROFF-JA: Mellomvekter (75 kilo) Mindaugas Gedminas (25) var nær ved å kvalifisere seg for OL sist sommer. Nå vil han kombinere amatør- og proffboksing, men får nei fra Norges Bokseforbund. Bildet er fra Polen for en måned siden.

Ekspertkommentator og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll og proffbokser Kevin Melhus er enige om at Mindaugas Gedminas (25) burde få lov til å gå i proffringen – og som amatør samtidig være med på bokseforbundets OL-satsing.

– Jeg ser ikke helt problemet med at utøvere går noen proffkamper ved siden av, sier Thomas Hansvoll (47) til VG.

– Men det må være ryddige forhold der utøverne har en klar avtale med forbundet om at de skal forholde seg til amatøropplegget. Når de mottar pengestøtte er det en selvfølge, tilføyer og understreker han.

Styret i Norges Bokseforbund vil om et par uker fatte vedtak om at norske boksere ikke kan kombinere deres elite- og utviklingsstrategi med en proffkarriere.

– Et slikt vedtak er ikke bra for Bokse-Norge. Det er skandaløst av bokseforbundet. De fremstår som dinosaurer som tar beslutninger som går ut over utøverne. sier Kevin Melhus.

Melhus (32) debuterte som proffbokser i Oslo Spektrum for drøyt fem år siden.

Han har slitt med kyssesyken og ikke bokset på en stund. Han sier han har vurdert å gå noen amatørkamper igjen, men at det nå – med det nye vedtaket – kan bli vanskelig.

– Det er generelt tøft å være bokser fra Norge, og dette gjør det ikke lettere. Noen proffkamper kan gi verdifull oppmerksomhet og sponsorinntekter, mener Kevin Melhus.

Mindaugas Gedminas var i juni – som eneste norske bokser – med i den siste kvalifiseringsturneringen til OL i Tokyo. Han kom ikke så langt, men er overfor VG klar på at han vil satse mot OL i Paris i 2024.

Han rettet nylig en formell henvendelse til Norges Bokseforbund om tillatelse til å bokse en håndfull proffkamper i året, og samtidig være en del av landslaget og forbundets utviklingsplan. Han vil altså fortsette sin amatørkarriere i regi av – og økonomisk støtte fra – Norges Bokseforbund.

– Mindaugas (Gedminas) er veldig seriøs, og det er ikke unaturlig at han trenger litt variasjon, mener Thomas Hansvoll.

Generalsekretær Erik Nilsen og bokseforbundets president Odd Haktor Slåke mener tvert imot at det er unaturlig. De vil nekte Mindaugas Gedminas å representere Norges i internasjonale amatørmesterskap som EM, VM og OL hvis han tar skrittet inn i proffringen.

– Han må enten være proff eller bokse for det nasjonale forbundet. Vi mener han vil være best tjent med å være under vårt opplegg, og at det vil være feil å bruke ressurser på ham som proffbokser, sa boksepresident Slåke da saken ble kjent 23. desember.

Erik Nilsen, også kjent som ekspertkommentator sammen med Thomas Hansvoll under OL i sommer, mener proffsatsing vil hindre Gedminas’ utvikling som amatør.

– Jeg kommenterte bokseturneringen i OL. Der var det en del amerikanere som allerede hadde gått proffkamper. Det er mange amatører som har lyst til å prøve seg, og jeg synes det blir rart å forby det, sier Thomas Hansvoll.

Mindaugas Gedminas sier at han har mottatt forespørsler fra promotorer og managere i proffverdenen, blant annet Boston i USA, og at han ville stilt tydelig kontraktskrav om kun å gå fire til seks runder i bar overkropp (proff).

– Proffkamper kan bidra til mer publisitet og oppmerksomhet når de går kamper for Norge også. Så lenge det ikke er proffkamper på åtte, ti og 12 runder, ser jeg ikke problemene, sier Hansvoll.

– Det er veldig mye likt som kan gi god læring, og nå er poengsystemet i amatørboksingen likt det i proffboksingen, tilføyer Kevin Melhus.

Hadi Srour fikk for to og et halvt år siden lov til å kombinere proffsatsing og amatørboksing med mål om å kvalifisere seg for 2020-OL. Den drømmen ble ikke oppfylt etter at han avla positiv dopingprøve og ble utestengt i fire år.