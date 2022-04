Klæbo vil fortsette på landslag - Northug «krever» plass

LYGNA (VG) Det spekuleres stadig i om Johannes Høsflot Klæbo (26) en gang skal satse privat, men han håper å gå på landslaget neste år. Også Even Northug (26) forventer plass.

BLID: Johannes Høsflot Klæbo var glad for å gå skirenn igjen etter covidsmitte. Under NM i Lygna ble det sølv på lagsprint.

Våren er tiden for å ta ut landslag og signere landslagsavtale med Norges Skiforbund. Tidligere har Klæbo drøyd med å signere denne avtalen innen fristen.

Med jevne mellomrom har det vært spådommer om at Klæbo før eller siden vil starte satsning privat utenfor landslag. Mye på grunn av at han har viktige støttespillere nært i sin far og manager Haakon, samt morfar og trener Kåre Høsflot, i tillegg til en stor sponsoravtale med Uno-X.

– Kommer du til å gå på landslag neste sesong?

– Ja, jeg håper det. Jeg er veldig godt fornøyd med Arild, og det er det viktigste for min del. Men vi har ikke signert noe landslagsavtale ennå, så vi får se hva vi ender opp med. Men Arild er en viktig del av min kabal og det håper jeg at han skal være neste år, sier Klæbo til VG.

Han tenker på sprinttrener Arild Monsen, som fortsetter frem til VM i 2025 i Trondheim.

– Ingen konkrete planer om å starte satsning for deg selv nå?

– Nei, det har jeg ikke jeg, svarer Klæbo.

VIKTIG STØTTESPILLER: Arild Monsen er en sentral mann for Johannes Høsflot Klæbo.

Han ble smittet av coronaviruset i månedsskiftet februar/mars, og har allerede gjort unna deler av evaluering og planlegging. Han håper å øke treningsmengdene til neste sesong. På grunn av sykdom har han mistet en drøy måned med trening i 2021/22-sesongen.

– Å holde store mengder er vanskelig da, men jeg er godt fornøyd med hvordan vi har løst det denne sesongen, sier trønderen.

Nylig var han på tur med sykkellaget til Uno-X i Belgia i forbindelse med Flandern rundt.

– Det var en fantastisk artig tur. Jeg tror langrenn har mye å lære av sykkelsporten og det laget jeg er en del av har fantastisk kultur. Å få være med å se hvordan det fungerer på ritt er kult, sier Klæbo som tok to OL-gull, vant verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski denne vinteren.

PÅ SAMME LAG? Trolig blir både Johannes Høsflot Klæbo og Even Northug å se på sprintlandslaget neste vinter.

En annen som har imponert i vinter er Even Northug.

– Jeg har hørt mye om en landslagsplass, men jeg vet ikke om jeg kommer på landslaget ennå. Vi får se, sier Team Telemark-løperen og smiler.

– Forventer du å å høre noe etter den sesongen du har hatt?

– Jeg forventer vel det, ja. Det har alltid vært et mål. Der får du trent med de beste utøverne. Det håper jeg virkelig at jeg gjør etter denne sesongen, sier Northug.

Monsen sier til VG at han har levert sin innstilling om hvem han mener bør ha plass på sprintlandslaget, men vil ikke si noe om navn eller antall.

– Han er så fryktelig hemmelighetsfull. Den fyren går ikke an å forstå seg på, sier Northug med glimt i øyet.

Emil Iversen har hatt den tyngste sesongen blant løperne på allroundlandslaget, men håper og tror han får mulighet en ny sesong. Foreløpig har han ikke hørt noe.

– Langrennskomiteen er sene på å ta ut lag. Vi får bare se. Ellers får jeg høre med mamma og pappa om de kan «vippse» litt penger, sier Iversen.

– Landslaget er den beste plassen for å gå fort på ski. Jeg håper på det.