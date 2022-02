Snowboard-Hanne: Jobbet heltid på Kiwi for å komme til OL

BEIJING (VG) Siste sommer måtte Hanne Eilertsen (23) jobbe over hundre prosent – på Kiwi og i en barnehage – for å få råd til å kvalifisere seg til OL.

BEKYMRET: Økonomien er en bekymring jeg føler egentlig ikke bør være der, sier Hanne Eilertsen til VG.

Hun er Norges eneste kvinnelige snowboardkjører i Beijing.

– Jeg synes det gir lite mening. Jeg kan ærlig talt si at jeg sliter gjennom sesongen. Jeg jobber på sommeren for å få det til å gå rundt om vinteren. Så ja, jeg synes det er veldig kjipt, svarer hun på spørsmål om hvorfor norsk snowboard åpenbart er lite attraktiv for sponsorer.

Mandag kjører hun, Marcus Kleveland (22), Ståle Sandbech (28) og Mons Røisland (25) kvalifisering i Big Air. De 12 beste i hver klasse går til finalen tirsdag.

Brettforbundet, som organiserer skateboard, surf og snowboard, har ingen sponsorer for OL-året 2022. Forbundet mistet den siste, Norsk Tipping, da 2021 var over. Det står i sterk kontrast til for seks-syv år siden. Da hadde forbundet, som da bare het Snowboardforbundet, 13 millioner i årlig sponsorbudsjett.

Den gang hadde Norge snowboardutøvere i verdenstoppen. Det er ikke annerledes nå. Marcus Kleveland, Mons Røisland og Ståle Sandbech er der, Hanne Eilertsen – som har vært på landslaget siden 2020 – har som mål å komme dit.

Det står og faller på penger.

SVEVER: Hanne Eilertsen under kvalifiseringen til Big Air forrige helg. Natt til mandag skal hun prøve å kvalifisere seg til tirsdagens Big Air.

Mens hennes tre mannlige landslags- og OL-kamerater har gode og solide inntekter fra personlige sponsorer og premiepenger, er Hanne Eilertsen avhengig av støtte fra annet hold. Sportssjef Per Iver Grimsrud vedgår at den fra Brettforbundet er lite å skryte av. Han bekrefter at hun må betale en egenandel på rundt 150.000 kroner årlig for å være med på forbundets landslagsopplegg.

– Økonomien er en bekymring jeg føler egentlig ikke bør være der. Men den er jo det når jeg blir usikker på om jeg kan dra på alle samlingene og delta i alle konkurransene i løpet av en vinter, sier hun.

I innledningen til denne sesongen måtte hun droppe en samling i Sveits for å ha nok penger til resten av den. Guttene var der, men Hanne Eilertsen var ikke i stand til å punge ut et par tusen per dag til heiskort og adgang til selve bakken, pluss fly, opphold og mat – etter at forbundet måtte trekke hele sitt bidrag for å spare penger.

– Det er ulike jobber. På Kiwi, i barnehage, en sjøleir og diverse. I hele juli. Og da prøver jeg å jobbe over hundre prosent for å slippe å stresse og være nødt til å ta jobber innimellom under sesongen, svarer hun på spørsmål om type jobb og hvor mye sivilt arbeid som skal til for å få endene til å møtes – i tillegg til utviklingsstipendet på 60.000 kroner fra Olympiatoppen.

Hun påpeker at de av konkurrentene hennes som er blant de beste, kjører og reiser absolutt hele året.

– De er blitt sykt gode, og det er det jeg har lyst til å bli. Men det er vanskelig når ting er så dyrt, sier Hanne Eilertsen.

Marcus Kleveland har vunnet 10 medaljer i X Games, snowboardernes historisk sett mest attraktive konkurranse. Før OL hadde han 580.000 følgere på Instagram. Etter ankomsten til Beijing har antallet økt med 50.000. Han er antagelig norsk vintersports mest attraktive utøver i sosiale medier. I 2020 hadde han ifølge skattelistene en inntekt på 2,3 millioner, samt en formue på 10 millioner.