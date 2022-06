United-stjernen åpner opp om hetsen og truslene: – Det går en grense

Manchester United og deres spillere har måtte tåle mye kritikk etter en skuffende sesong i Premier League – ikke minst kapteinen Harry Maguire.

KRITIKK: Harry Maguire har fått sin dose kritikk for både egen og Manchester Uniteds innsats i sesongen som var.

29-åringen har ved en rekke anledninger fått klar «beskjed» av fansen om hva de tenker om ham.

I et intervju med britiske The Times, letter han nå på sløret.

– Jeg er i en posisjon hvor jeg kommer til å bli kritisert. Manchester United betalte en stor sum penger for meg. Det er en av de mest elskede klubbene i verden og også en av de mest forhatte, sier forsvareren.

I april ble Maguire buet på av England-supportere da landslaget slo Elfenbenskysten 3–0. Det fikk blant annet daværende United-sjef Ralf Rangnick til å reagere.

Samme måned ble United-spilleren og hans familie utsatt for en bombetrussel som gjorde at de tok kontakt med politiet.

Ifølge britiske medier skal Maguire ha fått en e-post hvor det sto at en bombe ville bli plassert i hans hjem. Politiet skal ha svart med å rykket ut med bombehunder til villaen der 29-åringen bor.

Der er Maguire klar på at en grense ble krysset.

– Min mentalitet er at det kritikken ikke påvirker meg for mye, men når det kommer til bombetrusler, handler det mer om familie. Det går en grense. Vi er mennesker. Jeg har en familie, sier 29-åringen til The Times og fortsetter:

– Jeg er bare glad barna mine er i en alder der de ikke leser ting og ser ting på nyhetene. Hvis barna mine var eldre, kunne de se ting og gå på skolen og folk snakker om det, det ville påvirket meg litt mer, sier Maguire, som er klar på at han tåler saklig kritikk:

– Jeg aksepterer kritikken fullstendig når vi slipper inn mål eller gjør feil, jeg er stor nok til å akseptere at folk er på meg og sier at jeg kan forbedre meg.

