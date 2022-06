Trekker G19-laget fra serien etter at politiet måtte hjelpe dommeren

Dommeren måtte få politihjelp etter en kamp mellom to G19-lag i Oslo-området mandag kveld. Nå har klubbledelsen valgt å trekke det aktuelle laget fra serien.

Mandag eskalerte det mellom to juniorlag i Oslo-området. Bortelaget hadde fått fire røde kort, og dommeren stoppet kampen et kvarters tid før slutt i samråd med lagets trener.

Da opptrådte bortelagets «supportere» aggressivt. Dommeren måtte få hjelp av politiet til å komme seg av banen og bort fra anlegget, som VG omtalte tirsdag kveld.

VG har valgt å anonymisere begge lagene, ettersom det kan være mindreårige spillere i en G19-kamp og politiet ble involvert.

– Vanskelig

Nå får hendelsen umiddelbare konsekvenser for bortelaget. Det ble holdt et styremøte i den aktuelle klubben tirsdag kveld, som følge av en rekke uheldige episoder knyttet til laget.

«Styret har besluttet å trekke junior/G19 fra seriespillet med umiddelbar virkning. Denne beslutningen har vært vanskelig med tanke på hva dette betyr på sikt for denne ungdomsgjengen», skriver lederen i den aktuelle klubben i en e-post til VG.

Han forklarer at beslutningen er tatt etter en gjennomgang av rapporter fra motstanderlag, krets og dommere om uakseptabel oppførsel ved flere anledninger.

Samarbeid med utekontakten

«Styret i klubben har arbeidet løpende med laget om tiltak, uten at dette har fått den nødvendige effekten. Vi mener at å trekke laget fra serien er det beste tiltaket for den enkelte spiller på laget, for motstanderlagene og for oss som klubb. Vi ønsker å tilby spillerne på laget et fortsatt organisert treningstilbud, interne kamper og eventuelt spilletid på andre lag i klubben, for de av spillerne som viser seg modne for dette», forklarer lederen.

Han understreker at klubben er basert på frivillighet og dugnad, og at de har begrensede ressurser til de ekstra utfordringene dette laget krever.

Spillertroppen er sammensatt av en rekke ungdommer, og har vært et samarbeid med utekontakten i området klubben holder til. Svært mange av spillerne har ifølge lederen dårlig nettverk rundt seg.

«Vi vil jobbe videre med guttene for å sikre at vi har en plan for videre aktivitet», avslutter lederen.

Stigende trend

Tore Bråteng er daglig leder i Oslo Fotballkrets, og ønsker ikke å si så mye om den aktuelle saken ettersom den fortsatt er til behandling.

– Dette er også en sak som omhandler unge mennesker, sier Bråteng til VG.

– Er episoder som dette en stigende trend?

– Vi opplever nok at det er en noe høyere temperatur etter pandemien, og at det er en økende trend med hendelser som dette. Det er også en tendens at det ikke nødvendigvis er bare på banen, men også blant publikum, det skjer uheldige episoder.

– Hva tenker du om at den aktuelle klubben nå trekker laget?

– Vårt mål er at alle finner sin plass og kan konkurrere ut ifra sine forutsetninger. Men når ressursene rundt et lag føler det blir for krevende å stå i, så har vi respekt og forståelse for det. Vi må bare forsøke å bistå dem så godt vi kan.