Ulvang om kontakt med russere: – Veldig redde for å skrive hva de mener

MAJORSTUEN (VG) Langrennstoppen Vegard Ulvang tror Det internasjonale skiforbundet (FIS) kommer til å utestenge russerne neste vinter. I dialog med russerne han kjenner, merker Ulvang at de prater «rundt grøten» om krigen i Ukraina.

TVILER PÅ DUELL: Vegard Ulvang ser ikke for seg dueller mellom Johannes Høsflot Klæbo og de andre norske mot Aleksandr Bolsjunov til vinteren.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Man ser at Russland er på vei mot isolasjon med tanke på handel, og da er det ikke vanskelig å se for seg at idretten vil følge etter med sanksjoner, sier Ulvang.

Den avtroppende lederen av FIS’ langrennskomite blir alvorlig når VG tar opp temaet om Russlands krig mot Ukraina, og hvordan langrennssporten skal stille seg til dette.

Rett etter krigens start presset Norges Skiforbund på for at russiske utøvere ikke var velkomne til løpene i Drammen og Holmenkollen i mars.

Ulvangs kommentar til TV 2 om at «Det å ha russiske offiserer springende rundt i Nordmarka, synes jeg er en veldig dårlig symbolverdi» vakte sterke reaksjoner i Russland.

Les også Ulvang skeptisk til nytt FIS-regime: Mener organisasjonen er blitt mer lukket

– Det er dramatisk. Vi er en del av verden. Jeg ser en del av diskusjonen blant aktive både i vest og øst, og det virker ikke som alle har skjønt alvoret i øst. Det er faktisk en risiko for at vi ikke ser dem på ganske lang tid i konkurranser. Vi kan ikke konkurrere som om ingenting har skjedd, sier Ulvang.

Russlands skipresident Jelena Välbe stiller til gjenvalg til FIS-styret under kongressen i Milano 25. og 26. mai, noe flere nordiske land reagerer på.

Spørsmålet om russisk/hviterussisk deltagelse neste sesong er ikke på agendaen. Det skal FIS-styret behandle senere.

FØR PANDEMI OG KRIG: Jurij Tsjarkovskij, Jelena Välbe og Vegard Ulvang på skirenn i Trondheim i februar 2020.

Ulvang spår at Aleksandr Bolsjunov, Natalia Nepryaeva og de russiske utøverne ikke blir å se i verdenscupen og VM neste vinter.

– Jeg vil tro FIS lander på det, uten at jeg vet noe om det og det er et vanskelig spørsmål. Særlig for langrenn hvor Russland er en stor nasjon. Verdenscup uten dem blir noe annet, sier Ulvang.

Selv har Ulvang prøvd å bevare kontakt med russerne han kjenner.

– Jeg har masse russiske venner og kommuniserer med dem på WhatsApp. Jeg merker at de er veldig redde for å skrive hva de mener. De snakker ofte rundt grøten, men vi har blitt enige om å opprettholde vennskapet, sier Kirkenes-mannen og fortsetter:

– Det er også vanskelig for oss å forstå at de blir truet med fengsel i 15 år for å snakke mot en krig og mot regime. Da er det ikke så lett å være tøff og tydelig, som vi skulle ønske de var. Det er triste saker.

Tidligere i mai var den svenske skistjernen Frida Karlsson klar på at russerne ikke må få lov til å stille til start neste sesong.

– Det er vår måte å ta et oppgjør med Russland på. Utøvere blir selvfølgelig berørt, men det er det eneste vi kan gjøre, sa Karlsson til Skaraborgs Allehanda.