Rasende russisk tennisstjerne: – Giftig

PARIS (VG) Russiske Andrej Rubljov (24) er fortsatt veldig sint for at han og hans landsmenn ikke får delta i Wimbledon.

IKKE VELKOMMEN: Russiske Andrej Rubljov vant sin første kamp på grusen i French Open mandag. Men han får ikke lov til å spille i Wimbledon i juli.

Han har rast mot eksklusjonen før, han er ikke blitt noe blidere.

– Når vi har giftige forhold som nå, vil bare dårlige ting skje. Når turneringer gjør som de vil, så vil ikke noe bra skje, sier Rubljov på den internasjonale pressekonferansen etter sin første kamp i French Open.

På grusen i Paris får de russiske og hviterussiske spillerne delta under nøytralt flagg.

Rubljov har tatt et klart standpunkt mot krigen i Ukraina. Dagen etter den russiske invasjonen av nabolandet skrev Rubljov «No war please» på en kameralinse, som sendte budskapet ut i verden under en turnering i Dubai.

Rulbjov slo sørkoreanske Soon-woo Kwon etter to timer og 56 minutter mandag. Etterpå raste han mot at russerne ikke får spille Wimbledon i sommer. ATP og WTA (tennisorganisasjonene for menn og kvinner) har tillatt russiske og hviterussiske spillere mot at det ikke blir brukt flagg eller spilt nasjonalsanger. VG var til stede i presserommet da Rubljov sang ut sin frustrasjon.

– Wimbledon bryter reglene til ATP. De hadde en avtale. Den kan de ikke bryte. Jeg tror det det handler om å vise at de ikke kan gjøre som de vil. Men dette handler om lagarbeid, sier Rubljov engasjert.

ATP og WTA har bestemt at ingen spillere får poeng til verdensrankingen i Wimbledon. Rubljov er nummer syv i verden, fem poeng foran Casper Ruud på 8. plass. Rankingen er viktig med tanke på hvor tøff motstand man får i de første rundene i turneringer. Rubljov frykter Grand Slam-turneringene (French Open, Wimbledon, Australian Open og US Open) vil gå sammen og lage en egen tour etter poeng- og utestengelsesbråket.

– Det vil ødelegge tennissporten. Det er bare en måte å jobbe sammen på, og det er ikke å ha et giftig forhold, sier Rubljov.

Wimbledon skrev 20. april at de ikke kunne tillate det russiske regimet å tjene på deltagelsen til russiske etter hviterussiske utøvere i Wimbledon, grunnet turneringens globale profil. Den overliggende årsaken for eksklusjonen er den russiske invasjonen av Ukraina og legger også til grunn presedensen satt av britiske myndigheter, som også har sanksjonert Russland og Hviterussland hardt.

Rubljov tror ikke de største stjernene vil droppe Wimbledon.

– Topp-spillerne, Novak (Djokovic) og Rafa (Rafael Nadal) spiller ikke for poeng eller penger, de spiller for å bli den første i historien i antall Grand Slams. Men det er viktig å jobbe sammen, om vi ikke jobber sammen blir vi ødelagt, sier Rulbjov.

Nadal har 21 Grand Slam-triumfer, Djokovic og Roger Federer har 20 hver.

– Det Roger, Rafa og Novak har gjort for tennis i alle disse årene må vi respektere. All suksess til tennis er på grunn av disse tre spillerne. De har stått for all oppmerksomheten og gitt tennis sine beste år. Prispengene er gått opp på grunn av dem og flere følger med på grunn av dem, men normalt er det lagarbeid som gjelder, sier Rubljov.

Både Djokovic og Nadal har kritisert All England Lawn Tennis Club for å utestenge russiske og hviterussiske spillere. «Drastisk og veldig urettferdig», har Nadal sagt. «Galskap», sa Djokovic.

Moskva-baserte Rubljov er likevel takknemlig for at han får konkurrere, i mange idretter er russere og hviterussere helt utestengt.

– Jeg er heldig i denne situasjonen. Jeg kan reise og spille tennis. Jeg er veldig heldig siden publikum fortsatt er gode mot meg. De forstår. Det er en god følelse. Jeg er takknemlig og superheldig, sier Rubljov i pressesalen litt under bakkenivå i det enorme Roland Garros-anlegget.

VANT: Viktoryja Azarenka slo rumenske Ana Bogdan 2–1 i sin førsterundekamp i Paris mandag.

Det betyr også at de to hviterusserne Arijna Sabalenka, som er ranket som nummer syv i verden, og Viktoryja Azarenka, nummer 15 i verden, ikke får delta i Wimbledon. Azarenka sitter i spillerutvalget.

– Uansett hva jeg sier, så vil det bli kritisert. Så jeg vil ikke snakke. Jeg vil gjøre det jeg mener er rett, at jeg kan være til hjelp for mennesker, men når alt kommer til alt så er jeg her for å gjøre jobben min, sa Azarenka på et pressetreff mandag.

Rubljov møter Federico Delbonis fra Argentina i andre runde i Paris.