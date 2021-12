Hyller rekord-Ragne med boogie-låt

Skøytekomet Ragne Wiklund (21) er Norges heteste OL-gullkandidat på is i Beijing-OL om to måneder. Foran 3000-meteren i verdenscupen i Calgary fredag kan hun varme opp til en boogie spesialskrevet for henne av jazz- og bluesmusiker Tor Einar Bekken.

– Det er musikk som har fremdrift. Å gå på skøyter er en rytmeting. Hvis du ikke har det, har du ikke en sjanse. Du må ha beat i kroppen for å få det til å funke, sier Tor Einar «Doktor» Bekken (57) om hvorfor det ble en boogie.

Han er førsteamanuensis i musikk ved NTNU. I 2017 ble han nominert til Spellemannsprisen i kategorien blues, i 2019 tildelt Notodden Bluesfestival sin bluespris.

Ragne Wiklund-hyllesten hans varer i så å si ett minutt, 54 sekunder og 61 hundredeler. Altså vinnertiden hennes fra distanse-VM i Thialf i februar forrige sesong som du kan se her:

Den kom til etter oppfordring fra Jan-Christian Nordahl, som leder radioprogrammene «Bluestrain», «Jazz for alle» og «To indre og vekk me’n».

– Jeg må innrømme at jeg ikke har fulgt med på skøyter på mange år. Men jeg vokste opp i Drammen, og da var jeg hektet på skøyter og Sten Stensen. Faren min så all løp som fantes på TV. Det var en folkesport, som har mistet det grepet på folk. Men denne ideen var så god, at jeg ikke kunne si nei, sier Tor Einar Bekken.

Berit Sofie Wiklund tror ikke datteren er ekstremt opptatt av musikk, og «usikker» på om hun har et forhold til boogie. Hun bemerker imidlertid at det er Ragne Wiklunds spillelister som får styre når de lytter til musikk sammen, og at hun i likhet med stort sett alle unge har propper på ørene hele tiden.

Ragne Wiklund har på tross av et kragebenbrudd tidligere i høst åpnet OL-sesongen på ypperlig vis. Ni måneder etter hennes veldig overraskende 1500-metertriumf i Heerenveen har hun satt personlig rekord på 5000 meter, senket den norske rekorden på 3000 meter med tre sekunder og tatt to individuelle pallplasseringer i verdenscupen.

Fakta Ragne i 6. par cirka 22.15 Ragne Wiklund starter i 6. par på 3000 meter i Calgary fredag kveld. Distansestart er klokken 21.37. Martine Ripsrud og Julie Nistad Samsonen starter i B-gruppen på 500 meter klokken 17.50 norsk tid. B-gruppen for herre - med tre norske løpere - starter 18.38. Klokken 20.58: Håvard Lorentzen er eneste norske løper i A-gruppen på 500 meter. Norges regjerende OL-mester på distansen går mot Kinas Mih Kyu Cha i 5. par. Det er ingen norske løpere i A-gruppen på 5000 meter, alle fire - inkludert Sverre Lunde Pedersen - går i B-gruppen natt til lørdag norsk tid. Marit Fjellanger Bøhm og Sofie Karoline Haugen går i B-gruppen på 3000 meter natt til lørdag norsk tid. Verdenscupen i Calgary går over tre dager, fredag, lørdag og søndag. Les mer

– Hun har muligheter på flere distanser, sier skøyteforbundets sports- og utviklingssjef Lasse Sætre med tanke på OL i februar - samt allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet i mars.

– Hun har en god «motor» (utholdenhet) fra hun var veldig ung, hun er et stort løpstalent i orientering og mestrer den tekniske utførelsen veldig, veldig bra, er hans forklaring til hvorfor hun virker å bevege seg «fjærlett» over isen.

OL-bronsevinneren på 10.000 meter fra 2002 (Salt Lake) berømmer også Ragne Wiklund for hennes mentale styrke. Hun er lite problemorientert, opptar seg kun med det hun kan gjøre noe med og er «skarp». Ragne Wiklund studerer samtidig som hun hevder seg i verdenstoppen på skøyter.

I Calgary i går avla hun eksamen i termodynamikk, med oppgaver om gassturbiner, ifølge faren Jo Wiklund.

– Det gikk bra. Hun var litt misfornøyd med at hun kunne noen temaer hun ikke fikk oppgaver om. Bortkastet tid, vet du, forteller han i en sms-melding - med et smil.

Forrige helg slo hun verdensrekordholder (3.52,02) Martina Sáblíková (34) og Calgary-ovalens banerekordholder (3.53,31) i parløp på 3000 meter i Salt Lake. I Calgary fredag kveld norsk tid (løpsstart 21.37, vises på NENT/V4) stilles hun igjen overfor Tsjekkias hurtigløpsdronning, i sjette par.

– Det er på 3000 meter hun har vært jevnest, og den har utpekt seg som hennes sterkeste internasjonalt. 1500-meteren har kanskje lidd litt av at hun har gått lagtempo før den distansen. Slik blir det imidlertid ikke i OL, sier Lasse Sætre.

Her er Ragne Wiklunds OL-løpsplan: 3000 meter 5. februar, 1500 meter 7. februar, 5000 meter 10. februar, lagtempo kvartfinaler 12. februar, semifinaler og finaler 15. februar, og kanskje 1000 meter som «bonus» 17. februar.