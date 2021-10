Hyller Hegerbergs mentalitet før mulig comeback

Tirsdag er det 625 dager siden Ada Hegerberg (26) sist spilte kamp. Den norske spisstjernen er tilbake i en kamptropp for første gang siden 19. januar 2020, klar for å «ta tilbake tronen».

SMILET SITTER: Det var bare god stemning å spore hos Selma Bacha (t.v.) og Ada Hegerberg dagen før Lyons kamp mot BK Häcken.

– Jeg er veldig glad på hennes vegne. Hun har jobbet så hardt for å komme tilbake og for å komme i form. Mentaliteten hennes er enorm, og det er så bra for laget at hun er tilbake. Det får oss til å ville jobbe hardere, sier Lyon-keeper Christiane Endler om Ada Hegerberg til Aftonbladet.

Hegerberg har kjempet seg tilbake etter et skademareritt: I januar 2020 at hun røk korsbåndet i kneet. Åtte måneder senere, i august, ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen.

NYKOMMER: Stjernekeeper Christiane Endler ble hentet fra rivalen PSG i sommer og har ennå ikke spilt med Ada Hegerberg.

Men nå er hun i Lyon-troppen for første gang på ett år og åtte måneder, klar til gruppespillkamp i Champions League mot svenske BK Häcken. Lyon-trener Sonia Bompastor understreker at Hegerberg er klar, men at hun ikke vil love den norske stjernespissen spilletid.

– Alt er mulig, vi får se i morgen. Men hun er i troppen og det finnes ingen spørsmålstegn rundt henne, sier Bompastor, og legger til:

– Dere kan sikkert forestille dere hvor glad hun er for å være tilbake i troppen.

KLAR FOR DYST: Ada Hegerberg avbildet under mandagens treningsøkt i Sverige.

Den norske stjernespissen har i påvente av et etterlengtet comeback gått hardt ut og varslet alle og en hver at hun skal ta tilbake tronen og kommer tilbake som «top dog».

Da Gullballen-vinneren fra 2018 møtte VG i juli, fortalte hun om hvor tøff skadeperioden hadde vært, men hadde også en offensiv innstilling.

– Jeg vil komme tilbake på banen, jeg vil være fotballspilleren. Jeg kommer ikke tilbake bare for å komme tilbake, jeg kommer tilbake for å ta tilbake tronen, sier hun.

Oppgjøret mellom Häcken og Lyon, med Hegerberg tilbake, starter klokken 18.45 tirsdag.