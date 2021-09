Ødegaards Arsenal ydmyket rivalen: – Revet i filler

(Arsenal – Tottenham 3–1) Arsenal lekte seg med erkerivalen og vant for tredje kamp på rad. For Tottenham er situasjonen tilsvarende ille etter tre strake stortap i ligaen.

forrige







fullskjerm neste Thomas Partey og Bukayo Saka jubler i forkant. I bakgrunnen omfavner Pierre-Emerick Aubameyang Martin Ødegaard. Arsenal hadde få problemer å sikre tre poeng mot Tottenham. 1 av 5 Foto: Frank Augstein / AP

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Dette er kanskje den beste dagen i livet mitt. Jeg har alltid drømt om å score mot Tottenham. Familien min er her, det er en fantastisk følelse, sier en av kampens giganter, Emile Smith-Rowe, til Sky Sports etter kampen.

Arsenal hadde scoret to mål på de fem første kampene i Premier League før søndagens Nord-London-derby. Etter 34 minutter mot Tottenham var antallet økt til fem.

– Tottenham blir revet i filler av disse ville Arsenal-spillerne. Dette er trist for Spurs, det er vel over allerede? lød det retorisk fra tidligere Premier League-spiller Matthew Upson hos BBC.

Åpningsmålet kom allerede etter 12 minutter da Martin Ødegaard fant Bukayo Saka på kanten. Emile Smith-Rowe tok et lurt løp inn i feltet og foredlet Sakas innlegg til en drømmestart for hjemmelaget.

Et kvarter senere var Smith-Rowe servitøren da Pierre-Emerick Aubameyang doblet ledelsen. De to kombinerte fint og hurtig sammen på en overgang, og etter at ballen var satt kontrollert i det lengste hjørnet, kastet Aubameyang seg på knærne og feiret Thierry Henry-style. På tribunen satt franskmannen og applauderte.

Martin Ødegaard spilte en strålende kamp på midtbanen, og sammen med de andre ungguttene, Smith-Rowe og Saka, rundspilte Arsenal erkerivalen.

– Arsenal kan være stolt av disse guttene. Jeg håper at barna mine en gang kan bli som dem, roser Aubameyang.

Saka var litt heldig da han fikk kriget med seg ballen inn i feltet og økte til 3–0 til pause, men det var ingenting urettferdig bak overkjøringen.

– Herregud, Spurs er forferdelig, skrev lagets tidligere spiller Gary Lineker på Twitter.

For Nuno Espírito Santo var ydmykelsen krise. Presset var allerede i ferd med å bygge seg opp etter to strake 3–0 tap mot Crystal Palace og Chelsea, og manageren får nok ikke mer fred og ro etter en ny stjernesmell. Dette er første gang siden 2003 klubben slipper inn tre mål i tre kamper på rad.

Les også «Caro» om Ødegaard-kritikken: – Tegn på folk bryr seg igjen

For Tottenham klarte ikke å slå tilbake etter pause. Harry Kane var nære en redusering, men stjernespissen, som ønsket seg bort i sommer, står fremdeles målløs etter seks kamper i Premier League.

Selv om det ikke ble mål eller assist på Ødegaard denne gangen, var midtbanespilleren blant spillerne som utmerket seg - gjennom kreativitet, pasningssikkerhet og løpsvilje.

– Dette er noe det beste jeg har sett av Ødegaard på lang, lang tid, sa TV 2s kommentator Jesper Mathisen.

Både Arsenal og Tottenham har ni poeng etter seks kamper, men har omvendt formkurve. Førstnevnte åpnet med tre tap, Spurs med tre seire. Nå er situasjonen snudd på hodet.

– Dette betyr alt, det betyr verden. Vi ga alt for fansen og de motiverte oss. Vi er inne i en god stim og ønsker å vinne mer fremover, sier Aubameyang

Publisert Publisert: 26. september 2021 19:23 Oppdatert: 26. september 2021 19:50