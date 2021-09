Kraftig kritikk mot Solskjær og United: – Ikke i nærheten av godt nok

(Manchester United – Aston Villa 0–1) Britisk presse er nådeløse med Ole Gunnar Solskjær og Manchester United etter nok et tap. Flere stiller nå spørsmål rundt nordmannens kvaliteter som manager.

UNDER PRESS: Mange forventer at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skal være med i kampen om flere pokaler denne sesongen. Tre tap på de fire siste kampene legger press på manageren.

– Det er selvfølgelig en bekymring når vi taper kamper, sier Ole Gunnar Solskjær etter lørdagens nederlag mot Aston Villa på hjemmebane.

For tapet markerer en vond trend for Manchester United-manageren, som har fått litt å tenke på de siste ukene. Tre av de fire siste kampene har endt med tap:

Slått 2–1 av Young Boys åpningskampen i Champions League.

Reddet seier mot West Ham i Premier League etter en sen scoring fra Jesse Lingard. På overtid misbrukte West Hams Mark Noble straffespark.

Utslått fra ligacupen av West Ham.

Beseiret av Aston Villa på hjemmebane i Premier League.

– Ikke i nærheten av godt nok, slår United-eksperten Andy Mitten fast på Twitter.

En sen scoring fra Kortney Hause ble avgjørende i det siste av tapene. Midtstopperen steg til værs på en corner og sikret borteseier to minutter før full tid. Ting kunne sett annerledes ut da samme mann handset og lagde straffe til United på overtid, men Bruno Fernandes sendte ballen til himmels fra 11 meter.

SKUFFET: Bruno Fernandes kunne sørget for ett poeng hver til lagene, men mislykkes i det avgjørende øyeblikket.

«De røde djevlene» har sluppet inn mål i 15 av de 16 siste tellende kampene, og reaksjonene lar ikke vente på seg etter tapet mot Villa.

– En fryktelig uke for Ole Gunnar Solskjær. Hver gang han tar ett steg frem – ofte på grunn av store individuelle prestasjoner eller glimrende signeringer – faller de raskt sammen igjen. Det er ikke godt nok for denne klubben med disse spillerne, mener den prisvinnende journalisten Daniel Storey, med bakgrunn fra aviser som The Guardian og The Independent.

Solskjær og United har vært i medvind etter en rekke store sommersigneringer og en brukbar innledning på sesongen. Nå stiller flere spørsmål om nordmannen har kvalitetene til å lede klubben til et etterlengtet Premier League-gull eller om klubben burde lete etter en erstatter.

– Det har lenge sett ut som at Solskjær vil gjøre United mye bedre enn de var, men ikke vil gjøre de best. Dessverre, innleder Adam Crafton hos The Athletic.

– Det er ingen skam i det. Det vil være modig av klubben å være proaktive og erkjenne det. Ikke alle endringer hos et topplag må komme etter en ødelagt garderobe eller en 7.-plass, fortsetter han, men understreker at han ikke nødvendigvis ville gitt Solskjær sparken allerede nå.

Flere mener kristiansunderen har et mannskap som burde kunne kjempe om ligagullet denne sesongen. Manchester United har ikke vunnet hjemlig liga siden 2013, og har ikke råd til mange feilskjær som mot Aston Villa om dette skal bli sesongen rekken uten Premier League-trofé brytes.

– Et svært svakt resultat for United. Villa var gode, men United må vinne disse kampene om de faktisk har ambisjoner om å vinne tittelen. Ja, United trenger en sentral midtbanespiller, men Solskjær har uansett nok kvalitet i troppen til å kunne være en utfordrer, skriver Henry Winter i The Times.

– Det er fortsatt tidlig, men fem tapte poeng i serien, knockout i ligacup og tap i en annen (Champions League), er dårlig med tanke på motstanden, skriver BBC-skribent Simon Stone og legger til at Solskjær må konkurrere om titler denne sesongen.

For manageren handler det om å se fremover. 48-åringen maner troppene til å slå tilbake mot Villarreal i Champions League i midtuken.

– Hver gang man taper, må man stå opp for seg selv og laget. Det skal vi gjøre. Vi har en stor kamp på onsdag, og vil være klare etter å ha fått en dårlig start på gruppespillet

