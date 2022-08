Topplagene fikk slite – Eggen Rismark fikset sen Ranheim-jubel

Christian Eggen Rismarks scoring med hodet ni minutter før full tid sendte Ranheim opp på direkte opprykksplass i 1. divisjon mandag. Mjøndalen ble slått 2-1.

Topplagene Ranheim og Sandnes Ulf fikk det tøft i mandagens serierunde. Ranheim berget likevel seieren mot Mjøndalen og klatret med det forbi Ulf til annenplass på tabellen.

Sandnes Ulf måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Skeid.

Dermed har Ranheim i øyeblikket ett poeng til gode i kampen om den andre direktebilletten til neste års eliteserie. Fjerdeplasserte Stabæk, som ikke spilte mandag, er tre poeng bak trønderklubben.

Mandag tok Mjøndalen ledelsen mot Ranheim tidlig i annen omgang. Scoringen til Brinder Singh kom mot spillets gang og satte en støkk i hjemmepublikummet. Hjemmelaget brukte samtidig kun seks minutter på å utligne ved Vegard Erlien, og siden havnet det aller mest om Ranheims jakt på seieren.

Belønningen kom med ni minutter igjen å spille. Da ruvet Christian Eggen Rismark i lufta og stanget inn seiersmålet.

Sandnes Ulf-frustrasjon

Sandnes Ulf hadde sjanser nok til å ta poengene hjemme mot Skeid, men effektiviteten var for dårlig. Midtveis i annen omgang traff innbytter Markus Aanesland tverrliggeren med et godt skudd, og returen satte Tommy Høiland rett på keeper.

Dermed endte mandagskvelden i skuffelse for mannskapet til Bjarne Berntsen.

– En kamp vi absolutt skulle hatt tre poeng i. Man bør vinne mot Skeid uansett hvordan tabellsituasjonen ser ut. En frustrerende dag, oppsummerte Ulf-spiss Martin Ramsland overfor MAX.

Skeid tok på sin side et viktig og hardt tilkjempet poeng i nedrykksstriden. Oslo-klubben ligger på kvalikplass, poenget foran Stjørdals-Blink på plassen bak.

Start-fest

I Kristiansand bød Start opp til festfotball. Gjestene Bryne ble tidlig tvunget over på defensiven, og scoringer av Mathias Grundetjern og Zakaria Sawo sørget for 2-0-ledelse til hjemmelaget halvveis.

I annen omgang fortsatte kampen i samme spor. Et selvmål samt scoringer av Eirik Schulze, nevnte Grundetjern og Bjarni Antonsson ga en svært komfortabel og fortjent 6-0-seier. Start klatret dermed til sjuendeplass på tabellen og jakter lagene på kvalikplassene.

– Dette er utrolig deilig. Gutta har mye energi, vi løper for hverandre og drar i land en 6-0-seier. Det finnes ikke noe bedre enn det, sa tomålsscorer Grundetjern til MAX etter kampen.

– Vi er med i 20 minutter, da er vi bra, og så er det ikke godt nok etter det. Annen omgang er jo skrekkfilm, sa Bryne-trener Kevin Knappen.

Åsane klatret forbi Fredrikstad til 11.-plass på tabellen med 4-3-seier over laget fra plankebyen mandag. Ryan Doghman ble matchvinner for gjestene. Før pause hadde Fredrikstad fått midtstopper Oscar Jansson utvist etter at han stanset målscorer Myklebust i scoringsposisjon.

Tabelljumbo Grorud yppet seg på sin side hjemme mot Kongsvinger, men måtte tåle et nytt tap. Kampen endte 2–1 til KIL etter at Mathias Bringaker og Harald Holter sto bak gjestenes scoringer.