Hamilton takket nei til Top Gun-rolle

Lewis Hamilton (37) sier det var «opprørende» å takke nei til en rolle i kassasuksessen «Top Gun».

STJERNEMØTE: Tom Cruise og Lewis Hamilton har blitt gode venner.

Lewis Hamilton er vant til fart og spenning, i hvert fall i bilsetet. Nå avslører Formel 1-stjernen at han egentlig skulle spilt i storfilmen «Top Gun: Maverick», hvor Tom Cruise har hovedrollen som jagerflypiloten Pete «Maverick» Mitchell.

Hamilton hadde takket ja til en rolle i filmen, men måtte trekke seg fordi innspillingen krasjet med Formel 1-sesongen.

– Det er den mest opprørende telefonen jeg noensinne har måttet ta, sier han om samtalen med Cruise til Vanity Fair.

Hollywood-skuespilleren og Hamilton har utviklet et godt vennskap, og har tidligere møttes på settet til filmen «Edge of Tomorrow» fra 2014. Briten beskriver Cruise som en av de hyggeligste menneskene han har møtt og tok selv kontakt for å få en rolle i Top Gun-oppfølgeren.

– Da jeg hørte at det skulle komme en ny film tenkte jeg «å herregud, jeg må spørre ham». Jeg bryr meg ikke om hvilken rolle det er, jeg kan vaske gulvet i bakgrunnen, forteller Hamilton.

Top Gun er årets mest innbringende kinofilm og har spilt inn over 13 milliarder norske kroner på verdensbasis.

Listen over idrettsutøvere som har hatt gjesteroller i filmverden er lang. Den tidligere fotballspilleren Vinnie Jones gjorde suksess i fler Guy Ritchie-filmer, norske Hallvar Thoresen spilte sammen med Sylvester Stallone og Michael Caine i «Flukten til seier», mens John Carew har spilt i NRK-serien «Heimebane» og er klar for den nye Olsenbanden-filmen. For å nevne noen.

Tidligere denne sesongen var det Hamiltons tur til å invitere Cruise med på jobb. Under Formel 1-løpet på Silverstone i England var amerikaneren gjest hos Mercedes.

Etter en tung start på sesongen, har det begynt å bli mer fart i Mercedes-maskineriet den siste tiden. Hamilton er nummer seks på sammenlagtlisten i Formel 1 denne sesongen, og har kjørt inn til pallplassering i de fem siste løpene.

37-åringens kontrakt med Mercedes strekker seg ut 2023-sesongen og overfor Vanity Fair sier Hamilton at han vurderer å forlenge avtalen.

– Jeg er fortsatt på et oppdrag, jeg elsker å kjøre, og jeg finner fremdeles utfordringer i det. Så jeg føler ikke for å gi meg med det første, forteller han.