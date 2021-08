Harry Kane bekrefter at han blir i Tottenham

Til tross for store overgangsspekulasjoner denne sommeren, bekrefter Tottenham-profil Harry Kane at han blir i Nord-London-klubben på nåværende tidspunkt.

FORBLIR TOTTENHAM-SPILLER: Harry Kane har bøttet inn mål for Tottenham en rekke sesonger og forplikter seg til å gjøre det samme ytterligere én sesong til.

– Det var utrolig å se mottakelsen jeg fikk fra Spurs-fansen på søndag og lese støttemeldingen jeg har fått de siste ukene, skriver Kane på sin Twitter-profil.

Han ble byttet inn mot slutten av 1-0-seieren mot Wolverhampton, til stor applaus fra hjemmefansen.

– Jeg blir i Tottenham denne sommeren og kommer til å være hundre prosent fokusert på å hjelpe laget i jakten på suksess, skriver England-spissen videre – på dagen ti år etter han fikk førstelagsdebuten for Tottenham mot Hearts i Europa League-kvalifiseringen.

Tidlig i august kom meldingene om at Kane angivelig uteble fra trening, samtidig som flere medier meldte at Manchester City hadde lagt ut et gigantbud på 28-åringen. Sky Sports meldte at Pep Guardiola var villig til å legge om lag en milliard norske kroner for England-spissens tjenester – et bud som ble avslått, og angivelig førte til den låste situasjonen.

Senere fortalte han om hetsen han har opplevd som følge av rapportene, og understreket på det sterkeste at han ikke har skulket sesongoppkjøringen.

«Jeg blir trist av å lese noen av kommentarene som stiller spørsmål ved profesjonaliteten min. Jeg ville aldri gjort noe for å sette forholdet mitt til klubben og fansen i spill», skrev han på Twitter 6. august.

Flere mente imidlertid at den rapporterte treningsnekten var et tegn på arroganse, ettersom han signerte en seksårskontrakt i 2018.

