Foss-Solevåg ledet stort – så ble rennet avlyst

FIKK IKKE KJEMPE OM SEIEREN: Sebastian Foss-Solevåg ledet etter førsteomgang i Zagreb.

Sebastian Foss-Solevåg (30) leverte en strålende førsteomgang i slalåmkonkurransen i Zagreb, men utfordrende forhold gjorde at konkurransen ble avlyst og resultatet strøket.

Foss-Solevåg hadde en ledelse på 49 hundredeler ned til sveitsiske Roman Zenhaeusern på andreplass, og lå dermed meget godt an til å ta sin andre slalåmseier på rad.

Det fikk han aldri muligheten til, for etter at bare 19 løpere hadde satt utfor i løpet av en time bestemte juryen seg for å avlyse rennet. Da hadde arrangøren jobbet hardt for å gjøre løypen klar for de resterende løperne.

– Grunnet de ugunstige forholdene og av hensyn til sikkerhet og rettferdighet har juryen besluttet å avlyse dagens slalåm for menn i Zagreb, skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) på Twitter.

Henrik Kristoffersen gjorde på sin side et par store feil, og lå 2,89 sekunder bak Foss-Solevåg. Timon Haugan, Lucas Braathen og Alexander Steen Olsen rakk aldri å sette ut fra start før rennet ble avlyst.

Oppdateres.