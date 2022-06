Finalen glapp for «norske» Kiel - uten Sagosen

(Kiel-Barcelona 30–34) Harald Reinkind (29) scoret seks mål, men hans og Bjarte Myrhols Kiel måtte uten langtidsskadete Sander Sagosen se finalen i Final4-sluttspillet glippe etter firemålstapet for tittelforsvarer Barcelona.

– Supporterne til Kiel holder seg for hodet og har ikke lyst til å se mer. Det er ikke håp i hengende snøre, konstaterte TV 3s ekspertkommentator Gunnar Pettersen da det gjensto seks minutter og Barcelona ledet med seks mål - som Kiel krympet i en nær forrykende spurt.

Kielce venter spanjolene i finalen i den europeiske klubbhåndballens sluttspillfinale søndag klokken 18.00. Det polske laget slo ungarske Veszprém 37–35 i den andre semifinalen lørdag.

På stillingen 4–4 bommet vanligvis sikre Niclas Ekberg på en straffe i Lanxess Arena i Köln. Det vil si. Barcelona-keeper Gonzalo Perez de Vargas Moreno reddet. Noen minutter senere moste imidlertid Ekbergs norske lagkamerat Harald Reinkind inn 7–6 i favør Kiel - uten langtidsskadete Sander Sagosen.

Det ga åpenbart Reinkind et selvtillitsløft. Han regisserte og sto for innspillet til 8–7. Men tittelforsvarer Barcelona lot seg selvsagt ikke knekke av det. Utligning. Så entret Kiels korttidsinnleide Bjarte Myrhol parketten, plasserte seg på sin vante strek - for så å se Reinkind trekke opp skuddarmen igjen.

Kiel ett mål foran, og Niklas Landin reddet.

Og slurvet og Barcelona slo kontra, utlignet - kontra igjen. Den følte Reinkind seg tvunget til å stoppe med ulovlige midler. Med to minutter på benken som konsekvens. Aleix Goméz Abelló gjorde sitt femte mål og Barcelonas ellevte, i tomt Kiel-mål.

Det hele foregikk i hypertempo, for eksempel da Harald Reinkind utlignet til 12–12. Den ene laget var aldri mer enn ett mål foran det andre. 15–14 til Kiel sørget Reinkind for, hans fjerde scoring så langt - seks minutter før pause. Da trengte Barcelona en time out. Spanjolene utlignet og Kiel pådro seg utvisning nummer tre. Steffen Weinhold måtte sette seg for å hvile i to minutter. Barcelona scoret fra syvmetermerket, en tysker fikk et ublidt og dramatisk møte med gulvet - og ble liggende nede lenge.

DOBBELT NORSK: Kiels Bjarte Myrhol og Harald Reinkind merket kanskje savnet av sin norske lagkamerat Sander Sagosen i Final4-semifinalen mot Barcelona.

– Begynner å bli temperatur her nå, kommenterte TV 3s ekspertkommentator Gunnar Pettersen.

Syv mot seks utespillere utlignet Kiel til 17–17 etter en time out. Jevnere kunne det strengt talt ikke bli. Kiel-kjempen Patrick Wiencek reduserte til 18–19 da det gjensto fire sekunder av første omgang.

– Han er en av verdens tre beste linjespillere. Utrolig god til å avslutte, god i alle spillets faser, kommenterte Pettersen med tanke på den to meter høye og 109 kilo tunge tyskeren.

Goméz vippet inn sitt åttende mål fra høyre kant. Bjarte Myrhol kom inn igjen, for en stakket stund. Harald Reinkind holdt Barcelona fra livet, men bommet da han kunne ha utlignet til 21–21 for Kiel. Perez de Vargas reddet et «blankt» kantskudd med strak høyre legg.

HISTORISK UTSIKT: Gonzalo Perez de Vargas Barcelona kan som første europeiske klubblag vinne Final4-finalen andre gang på rad i Köln søndag.

Reinkind påførte Kiel straffe og seg selv en ny tominutters utvisning.

Spørsmålet var om det skulle bli vendepunktet: Goméz la inn sitt niende mål på straffe, sitt tiende etter kontra i tomt Kiel-mål: 23–20 til spanjolene, som kunne bli historisk enestående ved å vinne Final4-sluttspillet andre gang på rad.

– Typisk spansk nå, analyserte Gunnar Pettersen - med påfølgende utdypende forklaring.

Wiencek plukket opp en retur på «sin» strek, men feide ballen i stolpen bak Barcelonas siste skanse. Niclas Ekberg ville på død og liv tricke inn 23–25. Den «reduseringen» fikset han ikke. Men det gjorde Bjarte Myrhol. Hans første scoring i semifinalen. Den gleden ble kortvarig. Målgarantist Goméz Abelló ga Barcelona tremåls ledelse, som straks ble til fire - og nytt time out-krav fra Kiels side.

Med, vel å merke, 17 gjenstående minutter. 15 minutter igjen: Goméz-mål nummer elleve (12 til slutt) på tolv forsøk (29–24). Deretter rant nærmest baklengsmålene inn for Kiel.