Iuel stivnet og misset pallplassen: – Det var ikke pen løping

BISLETT (VG) Amalie Iuel var (28) viste at hun er fullt i rute på 400 meter hekk-øvelsen en snau måned før VM. Det så også lenge ut til at hun skulle sikre pallplass på hjemmebane, men så stivet hun på oppløpet.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg tenkte jeg skulle gå tøft ut og se hvor langt det holdt. Men det ble tungt på slutten. Jeg kjente feltet kom og de siste 80 meterne... Det var ikke pen løping, tror jeg. Men jeg fikk karret meg til mål, sier Iuel til NRK kort tid etter løpet.

Det var nederlandske Femke Bol som vant torsdagens 400 meter hekk-øvelse for kvinner. Hun var i en helt egen klasse. Bronsevinneren fra Tokyo-OL klinket til med seier og stevnerekord med sine 52,61 sekunder.

Hentet på oppløpet

Iuel så på sin side lenge ut til å ta andreplassen. Hun gikk nemlig hardt ut fra start. Inn i den siste svingen var bare nederlandske Bol foran.

Men de siste hundre meterne ble det tyngre.

For hver hekk og meter gikk det litt tregere. Til slutt ble hun hentet igjen av både ukrainske Anna Ryzhykova og britiske Jessie Knight.

– En kjempetid

Iuel hadde et uttalt mål om å løpe ned mot sin egen norske rekord på 54,72 sekunder som er satt tilbake i 2019.

Det var hun ikke langt unna på Bislett torsdag kveld. For over målstreken på Bislett viste resultattavlen til slutt 54,91, bare 19 hundredeler bak kveldens mål.

– En kjempetid, sa NRK-kommentator Jann Post like.

Kollega og ekspert, Christina Vukicevic, var klar på at Iuels tid var oppløftende ettersom hun nå er nede på 54-tallet igjen.

Det var Iuel enig i, selv om det ble en tung avslutning.

– Det er deilig at formen er der før en så viktig sesong. Det er mye gøy som skjer med VM og EM i år. Det er gøy å levere et godt løp i et vær som dette. Men jeg har Bislett-publikum å takke. Det var sykt deilig å høre dem hele veien rundt, sier hun til NRK.

