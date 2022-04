Historisk FIS-vedtak: Kvinner får delta i skiflyging

Maren Lundby (27) og de andre hoppjentene kan endelig slippe jubelen løs: Til neste år får de lov til å konkurrere i skiflyging.

VIL HOPPE HER: Maren Lundby har kjempet en årelang kamp for likestilling i hoppsporten. Her er hun på sletta i Vikersund, der hoppherrene får konkurrere - men ikke kvinnene.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det ble klart på et kalendermøte for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS) i kveld.

«Kravet» er et krav om 15 deltakere, som alle må være over 18 år. Saken ble vedtatt med 14 mot 0 stemmer, der Tyrkia ikke deltok i stemmegivningen.

I teorien kan styret i FIS fortsatt stanse onsdagens vedtak. Det er imidlertid ikke ventet, siden fagkomiteen hopp i dag - for aller første gang - kom med en tydelig innstilling.

På et lignende møte i FIS i fjor, så tapte det norske forslaget om å inkludere kvinnene i skiflyging med 7 mot 9 stemmer.

Men i kveld hadde altså vinden snudd. Og Vikersundbakken ble ansett å være den beste, vurdert ut fra tekniske kriterier, å starte med kvinnelig skiflyging i.

ARGUMENTERTE FOR KVINNEHOPP: Clas Brede Bråthen, norsk landslagssjef, deltok på møtet onsdag.

Norge og landslagssjef Clas Brede Bråthen har gått i bresjen for det vedtaket som omsider ble spikret onsdag kveld. Nå er planen å inkludere kvinnelig skiflyging i «Raw Air» på norsk snø kommende sesong.’

Bråthen snakket på onsdagens møte om kvinnehopp og skiflyging som det viktigste temaet sporten diskuterer for tiden.

– Det er mange hoppeksperter der ute. Men jeg håper vi kan være enige om at de beste ekspertene er kvinnene selv, og trenerne deres. Finnes det noe mer motiverende for kvinnene enn det å få like muligheter som menn? spurte han under møtet.

Den norske hoppsjefen avsluttet deretter slik:

– La disse jentene ta det neste steget slik at denne idretten blir enda mer fantastisk i fremtiden!

I en vurdering som ble lagt frem i FIS-møtet, ble det hevdet at kvinnelige utøvere trolig trenger en hastighet - mellom to og fire kilometer i timen - på hoppkanten for å nå de samme lengdene som menn.

Det ble også vist til interne spørreundersøkelser blant utøvere og trenere i hoppsporten, der et overveldede flertall ønsket å inkludere kvinner i skiflyging.

Da VM i skiflyging ble arrangert i Vikersund tidligere i år, måtte de norske hoppjentene se sirkuset fra sidelinjen.

Maren Lundby har gitt uttrykk for at likelønn er mindre viktig enn kampen for å få hoppe i de aller største bakkene. Onsdagens avgjørelse i FIS er etter alle solemerker en enorm motivasjon for 27-åringen som valgte å droppe OL på grunn av forhold knyttet til egen helse.

Lundby ble senere kåret til «Årets Navn» i norsk idrett i kjølvannet av valget og åpenheten hun utviste: