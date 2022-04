Målene renner inn i VM-kvaliken: – Dumt å møte disse lagene

35 kamper har endt 7–0 eller mer i VM-kvalifiseringen for kvinner. NRK-ekspert Carl Erik Torp er skeptisk til hvor bra det er for utviklingen.

STORSEIER: Norge vant 10–0 hjemme mot Armenia i høst, én av 35 kamper som har endt i den europeiske VM-kvaliken som har endt med en seiersmargin på syv mål eller mer.

Norge vant komfortabelt 5–1 over Kosovo i Sandefjord torsdag. Men i kvalifiseringen til neste års VM kan det knapt kalles en storseier. For i kampen om å få spille VM i Australia og New Zealand renner målene inn.

16 kamper har endt med «tosifret». 20–0, 19–0, 17–0, 15–0, 12–0 er bare noen av resultatene. Og 7–0 er et helt normalt resultat.

I gruppe D topper England med 63–0 i målforskjell etter syv kamper.

– Det er ikke positivt med slike resultater, men alle kampene er ikke sånn. Det er dumt å møte disse lagene, sier Carl Erik Torp til VG.

Nytt foran kommende VM er at alle land i Europa deltar i kvalifiseringen. 51 land for å være nøyaktig. Torsdag dundret Sverige over Georgia og vant 15–0. Fredag vant Nederland 12–0 mot Kypros.

Fakta Disse kampen har endt 7–0 eller mer under VM-kvalifiseringen for kvinner: Gruppe A: Irland–Georgia 11–0 Georgia–Sverige 0–15 Gruppe B: Færøyene–Spania 0–10 Ungarn–Spania 0–7 Spania–Færøyene 12–0 Spania–Skottland 8–0 Ungarn–Færøyene 7–0 Gruppe C: Kypros–Nederland 0–8 Tsjekkia-Kypros 8–0 Nederland–Kypros 12–0 Gruppe D: Latvia–Østerike 1–8 England–Nord-Makedonia 8–0 Luxembourg–England 0–10 Latvia–England 0–10 Nord-Makedonia-Nord–Irland 0–11 Nord-Irland–Nord-Makedonia 9–0 England–Latvia 20–0 Luxembourg–Østerrike 0–8 Nord-Makedonia–England 0–10 Gruppe E: Danmark–Malta 7–0 Aserbajdsjan–Danmark 0–8 Danmark-Bosnia Hercegovina 8–0 Gruppe F: Norge–Armenia 10–0 Belgia–Albania 7–0 Belgia–Kosovo 7–0 Belgia–Armenia 19–0 Albania–Norge 0–7 Armenia–Norge 0–10 Polen–Armenia 12–0 Gruppe G: Litauen–Sveits 0–7 Italia–Litauen 7–0 Gruppe H: Tyskland–Bulgaria 7–0 Tyskland-Israel 7–0 Tyskland-Tyrkia 8–0 Gruppe I: Hellas-Frankrike 0–10 Frankrike-Estland 11–0 Les mer

KEEPER: Svenske Zecira Musovic foran OL i Japan i fjor sommer.

Sveriges landslagskeeper Zecira Musovic vil ha en endring på kvalifiseringssystemet.

– Da slipper vi kommentarene om at dette bare skjer i damefotballen, sier Musovic til Aftonbladet om alle de målrike kampene.

Sverige har vært med å dominere damefotballen i mange år, og tok VM-bronse for tre år siden. Musovic mener det er viktig at både høyt og lavt rankede land får utvikling for landslagene.

– Det er viktig at også lag som Georgia skal få noe ut av sine kamper, utover det å slippe inn 15 mål, sier Musovic.

NRK-EKSPERT: Tidligere toppspiller Carl-Erik Torp.

– Kvinnefotball er på et tidlig stadium i flere land. På den ene siden er det positivt å skape interesse, på den andre siden blir det dessverre mange kamper med veldig mange mål. UEFA får vurdere dette til neste kvalifisering, for vi ønsker tette og tøffe kamper, sier Carl-Erik Torp og legger til at han er tilhenger av en førkvalifisering for de lavest rankede nasjonene.

Norge møter Polen tirsdag. Det endte 0–0 i oktober. Polen er det eneste landet Norge har avgitt poeng mot etter syv kamper i VM-kvaliken.

HAT TRICK: Ellen White scoret hat trick da England slo Latvia 20–0 i desember i fjor. Det er kampen med den største seieren i VM-kvalifiseringen, så langt.

Torp mener land som England, Frankrike og Sverige holder et strålende nivå, med Norge rett bak. Men han tror det er lite utvikling i å spille landskamper hvor man vinner lett, selv om man ikke presterer på sitt beste.

– Det blir for mange kamper hvor vi ikke er ordentlig på tærne. Vi trenger bare å gjøre det som skal til, det hindrer utvikling, sier Torp.

SVENSK JOURNALIST: Petra Thoren i Aftonbladet.

Petra Thorén er sportsjornalist i Aftonbladet. Sverige topper sin gruppe med seks seire på seks kamper.

– Vi har alltid sett at det er store forskjeller på damesiden, men jeg følte de ble litt mindre for noen år siden. Men nå ser det ut som om pendelen svinger igjen. Det vi ser nå kan være et resultat av at de store ligaene med de beste spillerne har tatt steg og utviklet seg, noe som gjør at de landslagene som ikke har spillere i de beste ligaene blir hengende etter. Det er trist, sier Thorén.

Sverige møter Irland tirsdag. Sist de møttes scoret Sverige bare ett mål.

– Jeg er veldig positiv til det stigende nivået vi har sett i flere internasjonale ligaer, sier Thorén.

Torp mener det blir feil fokus å si at man ikke kan få slike enorme sifre i herrefotball.

– Norge har for eksempel slått San Marino 10–0, men vi ønsker oss tette og tøffe kamper for damene. Norge hadde hatt godt av å møte flere gode lag. Moderne kvinnefotball har kommet langt, men i noen land er de bare i startgropa, og det går litt utover de beste nasjonene, sier Torp.