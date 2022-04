Klaveness fikk Fritt Ord-prisen: – Føles stort og gjevt

Fotballpresident Lise Klaveness mottok torsdag Fritt Ords Honnør for talen på Fifa-kongressen i Qatar i mars.

Fotballpresident Lise Klaveness tildeles Fritt Ords Honnør fra Frank Rossavik under et arrangement i Fritt Ords lokaler i Oslo torsdag formiddag.

Den norske fotballpresidenten ble før sitt innlegg advart mot å ta opp kritikkverdige spørsmål. I salen satt svært mange delegater med lang fartstid fra toppfotballen og direkte tilknytning til forholdene Klaveness tok opp.

Norges ferske fotballpresident gikk rett i angrep. I etterkant fikk hun refs av VM-sjef Hassan Al-Thawadi. Hun mottok også stor støtte fra andre fotballforbund.

Torsdag fikk hun overrakt prisen i Oslo.

– Det føles stort. Jeg kjenner på en ydmykhet fordi dette er på vegne av norsk fotball. Det er også bra med oppmerksomhet som kan styrke saken. Det var også et flott opplegg (rundt prisoverrekkelsen) som jeg sent vil glemme, sier Klaveness til NTB.

– Det har kommet veldig mye reaksjoner fra veldig mange land og ikke bare europeiske. Det har overrasket meg. Jeg visste det var kontroversielt og at det ville skape oppmerksomhet fordi det er noe med settingen. Jeg er overrasket over interessen i land som Argentina og Brasil og land utenfor Europa.

Klaveness forteller om mange journalister fra land utenfor Europa som har gitt uttrykk for at de la merke til Qatar-talen.

– Det er også flere kvinnelige journalister som har fortalt at de opplevde å bli rørt og at det (talen) var viktig for dem i deres jobb.