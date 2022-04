Klaveness fikk Fritt Ord-prisen

Fotballpresident Lise Klaveness mottok torsdag Fritt Ords Honnør for talen på Fifa-kongressen i Qatar i mars.

Fotballpresident Lise Klaveness tildeles Fritt Ords Honnør fra Frank Rossavik under et arrangement i Fritt Ords lokaler i Oslo torsdag formiddag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Den norske fotballpresidenten ble før sitt innlegg advart mot å ta opp kritikkverdige spørsmål. I salen satt svært mange delegater med lang fartstid fra toppfotballen og direkte tilknytning til forholdene Klaveness tok opp.

Norges ferske fotballpresident gikk rett i angrep. I etterkant fikk hun refs av VM-sjef Hassan Al-Thawadi. Hun mottok også stor støtte fra andre fotballforbund.

Torsdag mottok hun prisen i Oslo og takket kollegaer og familie.

– På vegne av hele laget tusen takk for gjev pris. Jeg har veldig respekt for Fifa som lot oss komme til orde med et så kritisk innlegg. Nå gjelder det å dra saken videre og sette press, sa Klaveness etter overrekkelsen.