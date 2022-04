Totalforvandlede Molde snudde kampen etter komiscoring: – Bare flyt

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Molde 1–3) Molde gikk fra tannløse til nådeløse etter å ha fått en real vekker mot Godset.

– Det er sterkt av oss å snu det, vi viser bra mentalitet. Vi viser litt mer guts i andre omgang, og tør å ikke se oss over skuldrene, oppsummerer Eirik Ulland Andersen.

Martin Linnes, Ulland Andersen og Markus Kaasa med sine tre scoringer i andre omgang gjorde at det til slutt så lett ut for Molde, men de slet virkelig med å finne seg til rette før pause.

Etter en tafatt førsteomgang, der Fred Friday stupheadet Godset i ledelsen, var Erling Moe nødt til å gjøre grep i pausen og satte inn nevnte Kaasa.

Det gikk fra sirup til fløyel, fra stiv kuling til blank sjø. Der de i første omgang var passive og trege, var de andre direkte og presise.

Første stikk ble sendt av den hjemvendte backen Martin Linnes, som tidlig i andre omgang ble spilt alene gjennom.

Han så ut til å rote bort muligheten under press fra Vilsvik, men på forunderlig vis gikk ballen via målvakt Viljar Myhra, Vilsvik, Linnes – og så i mål. «Utrolig billig», konstaterer Godset-stopper Gustav Valsvik.

– Det er bare flyt, sier Linnes om egen scoring – og humrer godt.

SATTE SPIKEREN: Markus Kaasa var kontrollert og fin i avslutningen og kan feire sammen med Eirik Ulland Andersen.

Så ble Ulland Andersen flikket herlig gjennom, før han klinisk ventet ut Myhra og fullbyrdet snuoperasjonen. Han avslører imidlertid overfor VG at den lekre finta egentlig var rot fra hans side.

– Jeg merket at ballen sklei vekk fra mål, så jeg måtte ta et ekstra steg, sier Ulland Andersen.

Andersen dominerte såpass mye for Strømsgodset i 2017- og 18 at han ble hentet til Molde etter sistnevnte sesong – som også forklarer hans dempede feiring.

Til sist ble det litt for lett, når Emil Breivik, Ulland Andersen og Kaasa kombinerte seg gjennom og lot sistnevnte få all tid i verden.

– Det er jævlig irriterende. Vi blir helt paralysert etter to utrolig billige mål. Det er tungt akkurat nå, sier Valsvik – som mener de kunne hatt seks poeng og cupfinale i stedet for null og semifinaletap etter prestasjonene sine.

KOMI-MÅL: Martin Linnes lurer ballen inn.

Like før pause var Fred Friday endelig tilbake på scoringslisten, da han utnyttet en tellefeil i Molde-forsvaret og stupheadet inn Lars Christopher Vilsviks plettfrie innlegg på bakre stolpe.

Begge lag hadde noe å revansjere inn mot oppgjøret. Strømsgodset det faktum at de så sent som onsdag ble slått 3–0 i cupsemifinalen av Molde, gjestene det faktum at de tapte hele 6–0 forrige sesong de gjestet Drammen.

Erling Moe valgte likevel å rotere ut Sivert Mannsverk, Kristoffer Haugen og Magnus Wolff Eikrem fra start – og kunne med det skilte med Eliteserien-rundens soleklart sterkeste trippelbytte da de alle tre kom inn samtidig i andre omgang.

– De har hatt litt skavanker, sier Moe om hvorfor trioen ble spart fra start.

STANGET INN LEDELSEN: Fred Friday.

