Ruud ga klar beskjed til dommeren: – Skjønner ikke poenget

HASLE, OSLO (VG) (Casper Ruud - Aleksandr Bublik, 4–6, 7–5, 4–6) Casper Ruud slet med en småskade og Kasakhstans trompet, og klarte ikke holde Norges sluttspilldrøm i live.

MÅTTE FÅ BEHANDLING: Casper Ruud har slitt med en strekk i en magemuskel, og ble behandlet tidlig i tredje sett.

– Jeg hadde en liten stølhetsfølelse. I tillegg var han i en veldig rytme med servene, så jeg måtte bryte opp den litt, sier Ruud til VG om behandlingen han fikk – og avviser ikke at det var en taktisk behandlingstimeout.

Ruud måtte få behandling av fysioterapeut Alexander Brun tidlig i tredje sett. Nordmannen ble liggende mens fysioen behandlet mageregionen, som Ruud har slitt med etter finaleseieren i Buenos Aires 13. februar.

Skaden gjorde at han gikk glipp av turneringer i Santiago og Rio de Janeiro, og også at trener Christian Ruud satte ham ut av double-laget for å redusere totalbelastningen.

Det var 1–1 etter de to første sett, Ruud ble brutt i sitt første servegame av det avgjørende settet og klarte aldri hente seg inn.

Ruud tapte kampen, og forhåndsfavorittene fra Kasakhstan vant kvalifiseringen til Davis Cup med 3–1 sammenlagt.

Kasakhstan var mannssterke på tribunen, med en slagkraftig tromme og trompetist som vekslet mellom å spille filmmusikk fra Gudfaren og de seneste hitene.

Midtveis i andre sett fant Ruud det nødvendig å si ifra til dommeren, hvorpå kamplederen ba om økt stillhet rundt poengene:

I utgangspunktet skal det være stille under poeng i tennis, og det var den regelen Ruud hevdet overfor dommeren.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha den regelen. Hvis man hoier i poeng, kan det ifølge reglene føre til at laget blir straffet. Når det da kommer rop og skrik fra tribunen lurer jeg på hvorfor de ikke straffer. Hvor går grensen for hva som er hindring og ikke? Hva må til for at de skal bli straffet? Tennis er en sport det er stille hele tiden, så jeg må få lov til å spørre, sier Ruud til VG.

– Dette er ingenting. I dag var det 80 her, vanligvis er det tre-fire hundre med på bortekamp. Se for deg hvordan det hadde vært i Astana, der hadde det vært flere tusen, sier Bublik til VG om bortefansens lydnivå.

Casper Ruud måtte vinne for å gi Viktor Durasovic muligheten til å sende Norge til sluttspillet av Davis Cup for aller første gang.

Norge skal tilbake til den såkalte World Group I av Davis Cup for å få muligheten til et nytt sluttspill neste år.