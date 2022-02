Som niåring begynte Emilie Hovdens spesielle vei mot toppen. Nå er hun verdensmester. Emilie Hovden har ikke angret ett eneste sekund på valget hun gjorde som barn.

Fotball, håndball eller kanskje langrenn? Kanskje litt av mange ulike idretter? Mange unge føler at de må velge idrett for å kunne bli skikkelig god. For Emilie Hovden var det lekende lett, skriver Aftenposten.

25-åringen var på Norges håndballag som tok VM-gull i Spania i desember. Dette er hennes litt annerledes vei mot toppen.