Golberg ville bli syk: – Det klarte vi

Når Pål Golberg (31) drar til Ruka for å gå verdenscup, kommer han ikke hjem før neste år.

PAPPA GOLBERG: Pål Golberg startet sesongen med en 5. og en 50. plass under langrennsåpningen på Beitostølen sist helg. Her fra en samling i Italia i oktober.

Halve allroundlaget og treneren er blitt fedre siden forrige OL. Nå tar Golberg ingen sjanser før Tour de Ski.

– Når vi reiser til Ruka på onsdag kommer jeg ikke hjem før etter Tour de Ski. Jeg drar til Davos direkte etter Lillehammer, så er det høydeopphold før Tour de Ski, sier Golberg til VG.

Han er pappa til Frida på tre år. Hans Christer Holund har sønnen Håkon på 1 1/2 år, mens Sjur Røthe ble pappa til Didrik tidligere i år. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har sønnen Niklas på 1 1/2 år.

I høst fikk Golberg beviset på hvor lett det er å dra på seg sykdom når man har barn i barnehage.

– Vi hadde datteren vår mest mulig i barnehagen for å få en runde med sykdom, for å herde immunforsvaret litt. Det klarte vi, for å si det sånn, sier Golberg og ler godt.

Datteren og familien ble forkjølet.

Hans Christer Holund fikk en seier og en 6. plass i sesongåpningen på Beitostølen. Han kjører et pappa-opplegg med bitte litt mer senkede skuldre, og vil være hjemme innimellom.

– Er Håkon syk, så kan jeg ikke være hjemme dessverre. Det er så kort tid vi har på å kvalifisere oss til OL, bare tre-fire helger. Blir jeg syk nå, så går OL-toget. Men så lenge Håkon er frisk, så er jeg ikke så streng på den biten, sier Holund til VG.

Røthe slo tilbake

Sjur Røthe brøt rennet på den nasjonale langrennsåpningen lørdag, men slo tilbake med 2. plass på 15 kilometer friteknikk søndag. I forberedelsene til sesongåpningen hadde han ikke sett sønnen Didrik på flere uker. Mandag var gjensynsgleden stor.

– Jeg kommer til å ta forholdsregler, men han er så liten at han foreløpig ikke har de barnehagesykdommene som andre potensielt ha, sier Røthe til VG.

ÉN OL-START: Sjur Røthe ble nummer 19 på 30 kilometer fellesstart med skibytte i OL i Sotsji i 2014.

Holund er blitt en mester til å treffe med formen, han ble verdensmester på femmila i 2019, sist vinter fulgte han opp med VM-gull på 15-kilometeren. Røthe ble verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte i 2019.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at å ha sønnen i barnehagen er en utfordring. Han legger humoristisk til at Niklas på halvannet år ikke forstår enmetersregelen ennå.

– Der er det rennende nese og hosting over en lav sko. Men jeg skal være veldig påpasselig de neste månedene, jeg skal ikke dra med meg noe inn i laget, sier Nossum.

Landslagstrener Nossum har sammen med sprintlandslagstrener Arild Monsen tatt ut troppen til verdenscupåpningen i Ruka, der er Holund, Røthe og Golberg med, det er også Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl og Aron Åkre Rysstad.

