Tidenes tøffeste OL-uttak: – Ikke råd til å drite seg ut

Det ligger an til tidenes kamp om OL-plassene for langrennsløperne i vinter.

KAMP OM PLASSENE BAK KLÆBO TIL OL: Johannes Høsflot Klæbo ledet an på trening på landslagssamling i Lillehammer i juni, bak ham jaget fra venstre: Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

– Det har aldri vært vanskeligere å komme til OL, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

For kravene er tøffere enn før:

I OL 2018 var troppen 10 damer/10 menn, nå er det 8 av hvert kjønn som skal til OL.

Alt skal avgjøres i løpet av fire helger før jul, i tillegg til Tour de Ski: Ruka, Lillehammer, Davos og Dresden.

Siste uttak allerede 12. januar.

NM er flyttet til etter OL, og faller dermed åpenbart bort som en aller siste mulighet til å vise form.

– Døren er så small at det er helt skremmende. Gutta gikk et tilnærmet testløp her, og det er klart det er nerver. Det er hakket hvassere enn det vanligvis har vært, sier langrennssjef Bjervig.

– I utgangspunktet har man ikke råd til å drite seg ut, sier Erik Valnes til VG.

Han hjem fra VM i Oberstdorf med gull på lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo på lagsprinten og sølv på sprinten. Nordlendingen sier utøverne prøver å ufarliggjøre uttaket.

– Det er mye galgenhumor på dette. Vi er ganske flink til å drepe den spenningen. Vi er ganske like der, vi vil ikke gjøre det for seriøst, sier Valnes.

– Når vi snakker november-desember kommer ting til å spisse seg til, men foreløpig er det rolig, sier Klæbo.

– Hvert renn blir viktig, og det blir nok litt høyere skuldre enn normalt, sier Simen Hegstad Krüger.

Sindre Bjørnestad Skar er på sprintlaget. Han kom ikke til OL i Pyeongchang for snart fire år siden.

– Det blir enda verre å komme med nå, og det var vanskelig sist også. Men det er likt for alle. Det kommer til å ende med at Norge ikke stiller med sine fire beste sprintere i OL. Man må ta med en miks av løpere, et par sprintere, et par rene allroundere og ellers folk som behersker mye, sier Skar.

VANSKELIG VALG: Eirik Myhr Nossum får litt å tenke på denne vinteren.

Landslagstrener for allround herrer, Eirik Myhr Nossum, sier han merker på gruppa at det er få som skal til OL.

– Vi merker det på praten. Det er noe vi diskuterer ofte. Jeg tror den siste samlingen før start kan bli mer nervøs enn den har vært før, sier Nossum.

Han håper å ha et godt bilde av OL-troppen før jul.

– Det er det vanskeligste jeg gjør. Du får et personlig ansvarsforhold til karrieren til utøverne. Du vet at en OL-medalje er definerende for karrieren til veldig mange. Så kan du med et pennestrøk, ta bort den sjansen, sier Nossum.

– Vi kan ikke drite oss ut to ganger. Det som skjer i desember er helt avgjørende. Det er knallhardt sånn det er nå, men fair at alle vet det er sånn, sier Skar.

Det er seks øvelser på programmet, to av dem sprint. Det betyr fordel for løpere som Emil Iversen og Tiril Udnes Weng som kan gå alt. I VM har tittelforsvarerne friplass, slik er det ikke i OL.

– Det blir ikke mange superspesialister til OL, sier langrennssjef Bjervig.

SPRINTER: Sindre Bjørnestad Skar er en av fem løpere på sprintlandslaget.

Ane Appelkvist Stenseth er sprinter og håper å få OL-plass.

– Vi har ikke mulighet til å gjøre feil. Vi må gripe de mulighetene vi får. Det blir tøft. Det er ikke mange sprintere som drar til OL. Jeg får ta de mulighetene som kommer, sier Stenseth som ble nummer fem på sprinten i VM.

Fakta OL-programmet I tillegg til sprintøvelser og stafett er det 10/15 kilometer i klassisk stil, 30/50 kilometer i friteknikk og 15/30 kilometer fellesstart med skibytte i OL. Les mer

Norge tok syv gull, fire sølv og tre bronse i langrenn under OL i Sør-Korea i 2018. OL starter i Beijing 4. februar.