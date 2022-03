Russiske bandylag stilte opp Z-formasjon til støtte for Putin

De russiske bandylagene SKA Neftjanik og Dinamo Moskva stile opp i en «Z-formasjon» før sluttspillsemifinalen i den russiske toppdivisjonen.

Z: De russiske bandylagene SKA Neftjanik og Dinamo Moskva viste støtte til Vladimir Putin og stilte opp i en «Z»-formasjon før semifinalen i den russiske toppdivisjonen.

«Z» har blitt et symbol under Russlands invasjon av Ukraina – til støtte for president Vladimir Putin.

Den finske bandystjernen Tuomas Määttä spiller for SKA Neftjanik, og bekrefter ovenfor avisen Ilta-Sanomat at han deltok oppstillingen av formasjonen, men sier at han ikke visste om dens betydning.

– Jeg har ikke rukket å lese hver eneste nyhet og jeg har ikke sett bokstaven Z noe sted før, sier han til avisen.

Finnen har fått hard kritikk for at han deltok i formasjonen, og beklager det i en e-post til Ilta-Sanomat.

– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning for oppstyret i kampen vår, sier Määttä og understreker at han ikke visste om betydningen av symbolet.

– I løpet av kampen fikk jeg beskjed på russisk at jeg måtte stille opp i en eller annen formasjon, og jeg skjønte ikke hva det var fordi jeg bare fokuserte på spillet. Jeg fulgte de andre spillerne i en uvanlig formasjon. Jeg var ikke klar over dens betydning, fortsetter han.

Ifølge avisen er kunnskapen hans om det russiske språket begrenset.

Opptrinnet har vekket sterke reaksjoner i miljøet, og en av dem som har sagt tydelig fra er den svenske landslagsspilleren Daniel Andersson.

– Dere burde skamme dere! Jeg vil ikke se noen flere overganger mellom svensk og russisk bandy når man støtter okkupasjonen/krigen på en så åpenbar måte, skriver han på Twitter.

Begge klubbene har hatt forbindelser med de politiske regimene som styrte først Sovjetunionen og nå Russland. SKA Neftjanik er resultatet av sammenslåingen av SKA, et akronym for Sportinyj Klub Armii (hærens sportsklubb) og Neftjanik, støttet av selskapet som utvinner oljen i Khabarovsk, hvor klubben ble grunnlagt i 1947.

Dinamo Moskva, den eldste idrettsklubben i området, ble regnet som laget til innenriksdepartementet og ble i den kalde krigen assosiert med KGB.

Ifølge Aftonbladet fant lignende scener sted i den andre semifinaleserien mellom Kuzbass og Vodnik. Kuzbass svenske landslagsspiller, Simon Jansson, deltok ikke i formasjonen og ble værende i garderoben.

– Jeg har tatt tydelig avstand fra denne formasjonen, det var en selvfølge for meg, bekrefter han overfor SVT Sport.