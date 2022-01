Rekdal før Briskeby-returen: – Håper de er takknemlige

Oppsettet av Eliteserien viser at Kjetil Rekdal får en tidlig retur til gamle kjente i HamKam. Han håper på takknemlighet – og forventer skuffelse.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det blir jo litt rart, selvfølgelig, det er helt umulig å si noe annet enn det. Men det ender opp i at det er en kamp du absolutt vil vinne, på lik linje med alle andre, sier Kjetil Rekdal i VGs sending i forbindelse med oppsettet av Eliteserien, Obos-ligaen og Toppserien 2022.

Lørdag 2. april sparkes Eliteserien endelig i gang igjen, og allerede i runde syv – 22. mai – skal Kjetil Rekdal og hans Rosenborg spille borte mot HamKam, klubben han nettopp forlot.

Han sier selv at han ikke er opptatt av hvilken mottakelse han får på Briskeby, men:

– Jeg håper de er takknemlige for den jobben som er gjort, og så er det sikkert noen som er skuffet. Det får du ikke gjort noe med, sier Rekdal – og sier det er Rosenborg som gjelder «med hud og hår».

Oppsettet for Eliteserien, Obos-ligaen og Toppserien ble offentliggjort fredag klokken 11. Se VGs sending i toppen av saken!

Fakta Rosenborgs fem første kamper 1. runde, 3. april: Bodø/Glimt - Rosenborg. 2. runde, 10. april: Rosenborg - Odd. 3. runde, 18. april: Sarpsborg 08 - Rosenborg. 4. runde, 23. april: Rosenborg - Molde. 5. runde, 8. mai: Strømsgodset - Rosenborg. Les mer

Kjetil-derbyet

Allerede i første serierunde blir det kamp mellom de to trenerne Rosenborg ønsket som mest.

Rekdal reiser med Rosenborg for å møte Kjetil Knutsen og hans Bodø/Glimt.

Og i runde fire skal Molde på besøk til Lerkendal.

– Poengene har ganske stor betydning i starten av sesongen. Det er en helt grei åpning for oss, sier Rekdal.

16. mai blir en sedvanlig fotballfest, men med to ekstra krydderurter: Aalesund møtes til derby mot Molde, mens Tromsø skal besøke Bodø/Glimt til «kampen om Nord-Norge».

– Spar lokaloppgjørene, mener nå jeg. Det blir godt besøkte kamper uansett, men ikke legg det til 16. mai. Det er godt besøkte kamper uansett, sier VG- og Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

Brann i fokus

Brann er i fokus i både Toppserien og Obos-ligaen.

I sistnevnte er Eirik Hornelands mannskap enorme favoritter til å rykke direkte opp igjen, men det er ikke gitt at de får en lett vei tilbake til topps.

– I år er det ti lag som har opprykksambisjoner. Jeg blir ikke overrasket om Brann får det tøft, sier Rekdal.

KAMIKAZE-TIPS: Slik ender OBOS-ligaen 2022

I Toppserien skal Brann Kvinner forsøke å forsvare seriegullet de tok i fjor – da de fortsatt het Sandviken.

Nytt av året er en ny sluttspillsmodell i Toppserien, der topp fire skilles ut til et sluttspill om gullet og bunn seks slås sammen med de to øverste fra 1. divisjon for å gjøre opp om nedrykksplassene.

Jonsson er både skeptisk og ekstatisk overfor modellen; skeptisk fordi poengene fra seriespillet helt eller delvis blir slettet før sluttspillet; ekstatisk fordi de beste lagene får flere kamper mot hverandre.

Toppserien starter 19. mars.

Her kan du se hele oppsettet for Eliteserien.

Her kan du se hele oppsettet for Obos-ligaen.

Her kan du se hele oppsettet for Toppserien.

Publisert Publisert: 14. januar 2022 11:21