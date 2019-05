De tidligere Liverpool-managerne Rafa Benitez og Brendan Rodgers kan spille en sentral rolle for om Liverpool klarer å sikre seg det etterlengtede ligagullet eller ikke.

Det er to runder igjen av Premier League, og tittelkampen mellom Manchester City og Liverpool lever i like stor grad. De regjerende ligamesterne fra Manchester står med 92 poeng, noe som er ett poeng foran Liverpool.

Aldri før i Premier Leagues 27 års lange historie har to lag endt opp med over 90 poeng. Fotballkommentator i TV 2, Øyvind Alsaker, mener begge lags prestasjon denne sesongen gjør at ingen vil være en ufortjent ligavinner.

– Ingen har så å si blunket, vi har fått en skikkelig triller av en tittelkamp. Det er to enormt gode lag, som begge er verdige vinnere i mine øyne. For Liverpool er det jo spesielt. En slik poengsum ville holdt til ligatittel i alle år i engelsk fotballs historie før Pep Guardiolas City, det er spesielt, sier Alsaker.

Fakta: Kampprogram Manchester City og Liverpool Manchester City: Mandag 6. mai: Leicester (h) Søndag 12. mai: Brighton (b) Liverpool: Lørdag 4. mai: Newcastle (b) Søndag 12. mai: Wolverhampton (h)

– En romantisk fortelling

To trenere som kan få en helt avgjørende rolle for hvem av Liverpool og City som ender opp med ligagullet, er tidligere Liverpool-managere Rafa Benitez og Brendan Rodgers. Begge har vært nære på å vinne Premier League som Liverpool-trenere. Benitez var kun fire poeng unna Sir Alex Fergusons Manchester United i 2008/09-sesongen, mens Rodgers havnet to fattige poeng bak Manchester City i 2013/14-sesongen.

– Det er fascinerende. For 10 år siden var Benitez nære, for fem år siden var Rodgers nære, og nå kan endelig disse to gi Liverpool ligagullet. Det er en romantisk fortelling, men slike historier blir sjelden en realitet i fotball, mener Alsaker.

Daniel Sannum Lauten, TV 2

Benitez’ Newcastle tar lørdag imot Liverpool på St James' Park, før Rodgers’ Leicester mandag gjester City på Etihad.

– Det kan hende Rodgers kan være ekstra motivert til å hjelpe Liverpool til tittelen, men han må uansett prøve å vinne kampen i håp om å klare en europacupplass. Benitez vil ta flere poeng, og han er tvers gjennom profesjonell. Jeg tror heller det er fordel City i disse to siste kampene. Liverpool fikk et tungt resultat mot Barcelona og da er det ikke lett å reise opp til St James' Park, sier Alsaker.

– Hvem tror du ender opp med Premier League-trofeet 12. mai?

– City. Jeg synes de ser bedre ut. Om de ender opp på 98 poeng så er de kun to poeng unna poengrekorden i fjor. De har opprettholdt en fryktinngytende nivå, svarer kommentatoren.

– Vil styrke statusen hans i Liverpool om han hjelper klubben til ligagull

Torbjørn Flatin er redaktør for supporterbladet The Kopite, og tidligere redaktør i Liverpool.no. Han tar all den hjelpen han kan få fra gamle kjenninger i tittelkampen.

– Det er definitivt Benitez som har største status i Liverpool sammenlignet med Rodgers. Selv om Benitez ikke klarte å vinne ligaen hadde han en enormt god statistikk i Europa, og ingen glemmer kvelden i Istambul da vi vant Champions League. I tillegg til det sportslige er vi glad i personen Rafa. Han har alltid uttrykt sin kjærlighet for klubben. Familien hans bor til og med fortsatt i byen, sier Flatin.

Privat.

Selv om Rodgers var enda nærmere en ligatittel, forteller Flatin hvorfor nordiren ikke når like høyt opp på rangeringen.

– Han ga et ærlig og godt forsøk på å vinne ligaen i 13/14-sesongen, og var veldig nære. Men det viste seg etter hvert at han ikke var klar for den store oppgaven som Liverpool-trener, sier Flatin, og legger til:

– Men vi tar all den hjelpen vi kan få. Hvis Leicester tar poeng mot City, og vi ender opp med å vinne ligaen kommer ikke det til å bli glemt. Da garanterer jeg at Rodgers’ posisjon i Liverpool vil bli styrket enormt, sier Flatin og ler.