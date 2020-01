Warholm med storeslem – fikk salen til å bryte ut i latter: – Hva i helsike?

Karsten Warholm endte med tre priser på Idrettsgallaen og sjarmerte alle.

Karsten Warholm vant tre priser på Idrettsgallaen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

HAMAR: Etter at idrettsgallaen var over, følte Karsten Warholm seg nesten tom. Det hadde vært så overveldende. Pris som Utøvernes pris, Årets mannlige utøver og Årets navn.

Da han kom på scenen for nest siste gang, som Årets mannlige utøver, sa han:

– Jeg føler at det beviser at hardt arbeid og dedikasjon kan lønne seg. Lille julaften trente jeg i Valhall og visste at jeg skulle kjøre åtte timer hjem til Ulsteinvik. Så prisen er ikke ufortjent.

Han takket juryen også, som får mye tyn.

– I tillegg vil jeg takke alle som går på jobb hver dag, som aldri får en pris eller applaus.

Warholms kjæreste Oda Djupvik var til stede da Warholm ble satt pris på av alle. Foto: Mette Bugge

Alle i salen reiste seg

Spesielt Årets utøver, der utøverne selv stemmer på den de mener fortjener en slik stor heder, betyr mye.

Det var 300 utøvere som stemte, og Warholm fikk mer enn halvparten av stemmene.

– Jeg vil takke alle utøverne for at dere viser meg den respekten, og den hardtreningen min trener Leif Olav og jeg gjør. Man blir ikke god alene, fortsetter Warholm, som også takket blant annet venner og familie, samt det norske folk, før han avsluttet talen slik:

– Jeg vil også rette en takk til de 1,5 millionene som så vinnerløpet i VM direkte. Men før jeg tar kulen og går har jeg bare et spørsmål: «Ka i helsike var det dere andre fire millionene så på den dagen!?»

Hele salen begynte å le. Det var stappfullt i Hamar OL-amfi, NRK sendte direkte, og prisvinnerne koste seg. Men Warholm var den utøveren som fikk størst fangst.

Da Idrettsgallaen var over ble Warholm bedt om å utdype kommentaren som fikk salen til å le.

– Det var bare litt gøy, men det hadde faktisk vært artig å vite hva de andre fire millionene drev på med akkurat da. Men jeg har full forståelse for at folk liker forskjellige ting altså, sa han.

– Ønsker å være en rollemodell

Etter å ha mottatt sin tredje og siste pris for kvelden, spøkte Warholm med at han hadde blitt bortskjemt, samt at noen mente han burde være modell. Han forteller at det er svært viktig for ham å bli oppfattet som en rollemodell.

– Ja, det vil jeg si, det er viktig å være en rollemodell. Det er ikke jeg som selv kan si at jeg er en rollemodell, det er opp til andre å mene. Men jeg kan si at jeg ønsker å være det. Jeg prøver hver dag å være en bedre versjon av meg selv, sier Warholm.

Hyllet treneren

Og det spesielle samarbeidet mellom Warholm og treneren hans, Alnes, var noe Warholm ville trekke frem.

Han ga et glimt fra det som hadde skjedd etter VM-gullet i Doha sist sommer, der Alnes fort hadde fått stjernen ned på bakken etter triumfen på 400 meter hekk. Han hadde minnet om at dette ikke var kreftforskning, noe mye mer uviktig, men selvsagt likevel stort.

Alnes fikk også prisen for Årets trener tidligere på kvelden.

Alnes vant prisen som Årets trenere. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Warholm var ydmyk overfor prisene han fikk:

– Wow. Jeg må faktisk tilbake til VM-finalen sist jeg hadde så høy puls. Det varmer hjertet mitt enormt. Det er så mange flinke utøvere. Det begynner jo nesten å bli et problem å diskutere hvem som er best, som er en gladsak siden vi er så mange gode utøvere. Engasjementet er også skyhøyt, sa Warholm.

Den populære utøveren takket mange, moren inkludert, hun er manageren.

Imponerte Mol og Sørum

Volleyballduoen Anders Mol og Christian Sandlie Sørum vant prisen Årets lag. De lot seg også imponere over prisdrysset til Warholm.

– Man kan ikke annet enn å være mektig imponert over det han får til. Vi har selv vært med han på trening, og der er det hardkjør. Det er kult at folk også setter pris på det, sa Sørum etter Warholm fikk «folkets pris», altså Årets navn.

Anders Mol og Christian Sandlie Sørum mottok prisen for Årets lag under Idrettsgallaen. Etterpå lot de seg imponere av Warholm. Her avbildet sammen med Emil Hegle Svendsen (bak t.v.) Foto: Fredrik Hagen

Duoen ser nå frem til å møte Warholm på treningsleir i Tenerife om ikke lenge. Der vil Mol vise at Warholm ikke er uslåelig, dog i en annen idrett enn hekkeløp.

– Der skal han inviteres på minigolf. Det ble ganske lett seier mot han forrige gang, da spilte han og Amalie Iuel mot meg og Christian, og det ble lett seier, sier Mol.

Maren Lundby, som fikk prisen for Årets forbilde, måtte også skryte av Warholm etter gallaen.

– Han hadde jo fortjent denne her også, tenker jeg. Ikke bare for det han presterer som utøver, men hvordan han også er som person. Måten han tar rommet på her i dag er også ganske imponerende, han er en stor idrettsutøver, sa Lundby.

Også Salum Ageze Kashafali hyllet Warholm etter gallaen. Han vant prisen for Årets mannlige parautøver.

– Han er enstor inspirasjon for meg. Han er en mann som viser at om man jobber hardt så kan man nå langt. Det gjenspeiles i alle idretter, sa Kashafali.

