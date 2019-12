NFF innrømmer feil etter dramaet som sendte Ranheim og Tromsø ned

Norges Fotballforbund erkjenner at alle kampene burde blitt utsatt da snøen skapte trøbbel i Tromsø. – Vi tar selvkritikk på dette, sier Nils Fisketjønn til VG.

Ranheim-kaptein Mads Reginiussen var knust etter at nedrykket var et faktum. Ole Martin Wold

Tromsø – Stabæk 1–1, Mjøndalen – Vålerenga 1–0, Lillestrøm – Sarpsborg 08 0–0, Kristiansund – Strømsgodset 08 1–2, Rosenborg – Ranheim 3–2

Da snøværet gjorde at dommeren måtte sende Tromsø og Stabæk i garderoben på Alfheim, skapte det ringvirkninger langt utover Tromsø. Kun to poeng skilte de seks nederste lagene før årets siste serierunde, og Norges Fotballforbund besluttet at lagene i nedrykksstriden skulle starte andre omgang på likt.

Dermed måtte Mjøndalen og Vålerenga i Mjøndalen, Lillestrøm og Sarpsborg 08 på Åråsen og Kristiansund og Strømsgodset i Kristiansund vente ti minutter lenger i garderoben.

Fakta Slik endte bunnstriden Trygg grunn: Strømsgodset 32 poeng. -13 mål Trygg grunn: Sarpsborg 08 30 poeng, -10 mål Trygg grunn: Mjøndalen 30 poeng, -14 mål Kvalik: Lillestrøm 30 poeng, -15 mål Nedrykk: Tromsø 30 poeng, – 19 mål Nedrykk: Ranheim 27 poeng, -19 mål Lillestrøm skal møte Start i eliteseriekvalik.

Det fikk flere til å tenne på pluggene på Lerkendal, der Ranheim i nedrykksstriden møtte medaljejagende Rosenborg. Etter en diskusjon ble den kampen også utsatt til 19.10, ifølge Ranheim-leder Frank Lidahl.

– De våknet til slutt da. Hvis de har litt fotballforståelse og respekt, så skjønner ut at denne kampen må starte likt som de andre, sa han til Eurosport i pausen.

De utsatte derimot ikke Haugesund-Odd, selv om Odds medaljesjanser ble spolert av resultatet på Lerkendal, etter at de selv tapte.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, erkjenner at de burde valgt annerledes.

– Vi tar selvkritikk på dette. I ettertid ser vi at alle kampene burde startet på likt etter pause, sier han til VG.

Tromsø maktet ikke å score mer enn ett mål mot Stabæk. Det var ikke nok til å unngå nedrykk. Rune Stoltz Bertinussen

Lillestrøm på kvalik, Tromsø og Ranheim ned

Nesten ett kvartet på overtid falt dommen i nedrykksstriden. Det endte med jubel for Mjøndalen, Strømsgodset og Sarpsborg 08, mens Lillestrøm må ut i kvalik.

– Vi har hatt ti sjanser til å avgjøre til vår favør, men likevel står vi her og skal spille kvalifisering. Det er bare piss, sa Lillestrøm-spiller Tobias Salquist til Eurosport etter at alt var avgjort.

Da hadde de falt ned på kvalikplassen etter å ha vært på trygg grunn i 2663 av 2700 minutter denne sesongen, ifølge Viasats Petter Veland.

Ranheim og Tromsø rykket direkte ned.

– Det er en skam. Det er den verste følelsen jeg har hatt som fotballspiller, sier Tromsøs Simen Wangberg til NTB.

Drama helt inn

Før runden skilte to poeng Ranheim (28 poeng) på sisteplass og Sarpsborg 08 (30 poeng) på 11.-plass. Mellom dem lå Strømsgodset, Lillestrøm, Tromsø og Mjøndalen.

Bunnstridens første scoring kom etter 19 minutter, da Mikkel Maigaard skrudde inn 1–0 til Strømsgodset over Kristiansund. Drammenserne klatret opp på 32 poeng, og plassen så trygg ut.

I Trondheim tok Ranheim ledelsen mot Rosenborg etter 21 minutter og klatret opp på kvalik. Tromsø og Mjøndalen falt dermed ned på nedrykk. Rett før pause utlignet Sondre Sørli for Kristiansund og sendte Strømsgodset tilbake ned på 30 poeng.

Mens de andre lagene satt varmt og godt i garderoben, scoret Oliver Edvardsen 1–0 for Stabæk mot Tromsø.

Etter pause kom det et målskred i bunnstriden. Tromsø utlignet mot Stabæk, Strømsgodset tok ledelsen mot Kristiansund og Mjøndalen tok ledelsen mot Vålerenga. Da falt Tromsø sist og Ranheim nest sist, mens Lillestrøm falt til kvalik.

Det ble igjen snudd på, da Even Hovland utlignet til 1–1 på Lerkendal. Da var Ranheim sist med 28 poeng, mens Tromsø klatret til nest siste plass. Etter 76 minutter smalt det igjen på Lerkendal da Even Hovland headet inn 2–1, men to minutter senere utlignet Michael Karlsen til 2–2.

Ranheim-håpet varte kun i tre minutter, før Samuel Adegbenro sendte Rosenborg opp i 3–2.

Det kom ingen flere mål på tampen, og sceneteppet for eliteseriesesongen 2019 gikk ned med Ranheim og Tromsø på nedrykksplass. Samtidig må Lillestrøm belage seg på to kvalikkamper mot Start om retten til å spille på øverste nivå neste sesong.

Kun målforskjell skilte Tromsø på 15.-plass og Sarpsborg 08 på 12.-plass.