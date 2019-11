Liverpool vant etter dramatiske sluttminutter

Liverpool stormer videre i Premier League.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Jürgen Klopps Liverpool-lag går fra seier til seier. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

NTB

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 1–2

Laget er oppe i 37 poeng på 13 kamper etter lørdagens 2-1-seier over Crystal Palace.

Seieren ble sikret først i det 85. minuttet da Roberto Firmino var på rett plass og satte ballen i mål etter en corner. Tre minutter tidligere hadde Wilfried Zaha utlignet og gitt Palace håp om poeng på hjemmegress.

Sadio Mané noterte også nok en viktig scoring for gjestene, som er ubeseiret i årets sesong. Ned til serietoer Leicester skiller det fortsatt åtte poeng.

Fakta Premier League menn lørdag, 13. runde: West Ham – Tottenham 2-3, Arsenal – Southampton 2-2, Bournemouth – Wolverhampton 1-2, Brighton – Leicester 0-2, Crystal Palace – Liverpool 1-2, Everton – Norwich 0-2, Watford – Burnley 0-3.

Lørdagens trepoenger kom absolutt ikke uten dramatikk. Palace-spillerne trodde en stund de hadde tatt ledelsen like før pause, men James Tomkins' mål ble etter hvert annullert etter en gjennomgang videoverktøyet VAR.

Reprisen viste at Jordan Ayew var i overkant røff i en duell med Dejan Lovren før Tomkins headet ballen i mål, og dermed ble det dømt frispark til Liverpool.

Les også Arsenal snublet hjemme mot bunnlag

Liverpool og Dejan Lovren kunne juble for en borteseier som satt langt inne. JOHN SIBLEY / Reuters

Hardt straffet

Annulleringen kom på et surt tidspunkt for Palace, og like etter pause skulle det bli enda tøffere for gjestene. Mané var frampå kort tid etter å ha misbrukt en bra sjanse, og på forsøk to satt ballen i mål.

Avslutningen var ikke spesielt hard, men Palace-keeper Vicente Guaita klarte ikke annet en å slå ballen i stolpen, så i den andre stolpen og i mål.

Scoringen vekket Liverpool til liv etter en første omgang der de ikke klarte å sette vertene under tilstrekkelig press. Anfield-laget skapte gode muligheter etter pause, særlig for Mané og Firmino, men de fleste ble misbrukt.

Vertene hadde også sine forsøk. Kvarteret før slutt var den tidligere Liverpool-spissen Christian Benteke nær scoring med en akrobatisk volley, men forsøket gikk like utenfor.

Les også Mourinho fikk drømmestart på Tottenham-karrieren

Sterk rekke

Etter 81 minutter skulle det likevel lykkes for Palace. Vertene vasket fram et godt angrep, og Zaha banket ballen inn lavt i målet på pasning fra Benteke.

Så avgjorde – selvfølgelig – Firmino for et Liverpool-lag som nekter å avgi poeng. Høstens eneste poengtap i serien kom borte mot Manchester United. De øvrige tolv kampene er vunnet.

I neste spiller Liverpool hjemme mot Brighton, mens Crystal Palace får en tøff bortekamp mot Burnley.