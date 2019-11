Molde sterkest i målshowet mot Vålerenga

Kampen mellom Vålerenga og Molde hadde lite å bety for begge lagene. Likevel ga de to lagene valuta for pengene til de fremmøtte.

Tobias Christensen kunne juble både for scoring og sin første start for sesongen. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Vålerenga – Molde 2–4

INTILITY ARENA: Gradestokken på Intility Arena viste ned mot to grader allerede før kampstart. Det var med andre ord en kald affære å være tilskuer på Vålerengas siste hjemmekamp for sesongen.

Men spillet ute på kunstgresset varmet i hvert fall.

Allerede etter elleve minutter kom kveldens første scoring. Bård Finne slo et hjørnespark fra venstre. Etter flere dueller inne i feltet mottok bergenseren ballen igjen på hjørnet av 16-meteren og klinket ballen i mål.

Gult kort for feiring

Men jubelen hos Vålerenga-klanen skulle bare vare i elleve minutter. Ohi Omoijuanfo mottok ballen på venstrekanten, forserte fremover og fant Eirik Hestad alene foran mål.

Hestad gjorde ingen feil, og sendte ballen bak Kristoffer Klaesson i Vålerenga-buret.

I feiringen snudde Ohi seg mot Vålerenga-supporterne, og gjorde en gest. Den ble han belønnet med gult kort for av dommer Rohit Saggi.

Etter 31 minutter var Molde nok en gang frempå. Denne gang var Hestad servitør, og på enden av kelnerpasningen kunne Mathis Bolly enkelt sette inn 2–1-scoringen.

Målshowet fortsatte

Men det var ikke bare spillet supporterne kunne varme seg på i den første omgangen.

Etter 40 minutter startet Vålerenga-supporterne å tenne opp ett og ett bluss i fem minutter samtidig som de sang «Ingen kan stoppe oss».

I fem minutter fyrte Vålerenga-supportere opp ett og ett bluss. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Etter 55 minutter fikk de også nok en gang scoring å glede seg over. Nok en gang var det fra dødball. Deyver Vega svingte inn et hjørnespark fra høyre. Vega traff Mayron George rett på pannebrasken, og 2–2.

Gleden skulle igjen være kortvarig. Bare to minutter senere fikk debutant fra start for Molde Tobias Christensen stå mutters alene på 14 meter. Det gjør man ikke ustraffet, og Christensen satte enkelt inn 3–2 ledelsen med sin høyrefot.

Vålerenga presset på for å få utligning, og George var uhyre nære sitt andre for kvelden da han satte ballen i stolpen etter glitrende forarbeid fra Mohammed Fellah.

Men istedenfor var det Molde og Etzaz Hussain som fikk punktere kampen etter drøye 80 minutter spill.

Nok en gang var det fra et hjørnespark. Innbytter Magnus Wolff Eikrem svingte inn, og Fellah satte kontant inn sin fjerde scoring for sesongen og Moldes fjerde for kvelden.