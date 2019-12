Russiske løpere kan få fortsette som før i vinter. Det får norsk skitopp til å reagere.

Russiske utøvere er utestengt fra OL og VM i fire år. Erik Røste mener det samme må gjelde i verdenscupen.

Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov er to av langrennssportens største stjerner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag formiddag ble det klart at styret i Det internasjonale antidopingforbundet (WADA) har utestengt Russland fra alle VM, OL og Paralympics de fire neste årene.

Som i Pyeongchang-OL sist vinter kan enkeltutøvere som kan bevise at de er rene, bli invitert. Presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste, sier han er glad for at WADA har tatt en tydelig avgjørelse.

Han mener avgjørelsen er et tydelig signal til de internasjonale særforbundene. Røste er selv medlem av styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

I nordiske grener er det ikke VM før i februar 2021, og neste vinter-OL kommer først i 2022. Mange spør nå hva som vil skje med russiske utøvere i sesongen som allerede er i gang.

– Personlig mener jeg at det ikke kan være andre regler i verdenscupen enn det er i VM og OL. De samme reglene må gjelde, sier Røste.

IOC-president Thomas Bach og Russlands president Vladimir Putin på tribunen under OL i Sotsji. Foto: Charlie Riedel / TT NYHETSBYRÅN

Den mest profilerte langrennsløperen som ikke fikk delta i sist vinters OL var Sergej Ustjugov. Han ble aldri invitert av IOC og anket avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Han fikk imidlertid ikke medhold. Hva som konkret var årsaken til utestengelsen er ikke offentlig kjent.

– Jeg forstår spørsmålene, men har ikke noe svar på det når det gjelder enkeltutøvere. Vi må ha tillit til at de som skal håndheve det, gjør det på en god måte, sier Røste.

Han minner om at dette for vinteridrettene i stor grad handler om det russiske systemet rundt OL i Sotsji. Mange av dagens utøvere var ikke med der.

– Dagens vedtak er at de som har vært gjennom et antidopingsystem med tester som vi kan ha tillit til, skal få delta, sier Røste. Han peker på at det samme skjedde før sist vinters OL i Pyeongchang.

Røste er også opptatt av at rettssikkerheten til utøverne blir respektert.

Erik Røste. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Russerne med hele vinteren?

Russland har nå en frist på 21 dager til å avgjøre om de vil anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Gjør de det, vil det også gå noe tid før saken blir behandlet der.

Det er dermed fortsatt stor usikkerhet knyttet til når en avgjørelse om verdenscupen i langrenn vil bli tatt. Sommeridrettene har både OL og Paralympics til sommeren.

– Kan hele vintersesongen gå før en avgjørelse er tatt?

– Det tror jeg ikke jeg skal spekulere i. For WADA og IOC er sikkert OL og PL viktigere enn verdenscupen i langrenn, men det kan være at de har svarene, sier Røste.

– Hvilken skiidrett vil FIS ha?

Lederen av Antidoping Norge, Anders Solheim, enig med Røste i at sanksjonene må være de samme i verdenscupen som i internasjonale mesterskap.

– Spørsmålet er jo hvilken skiidrett FIS vil ha. Hele fundamentet i antidopingarbeidet er jo at man skal jobbe mot doping. Men historien så langt forteller at vi har et russisk miljø som undergraver hele dette arbeidet, sier han.

Solheim mener jukset før Sotsji-OL var en ting. Nå er det imidlertid bevist at russerne manipulerte dataene fra dopingprøver så sent som i 2019.

Han mener det bør forventes at russerne umiddelbart gir fra seg all tilgjengelig informasjon til WADA. Det må være slutt på at russerne velger å undergrave systemet og ikke legger alle kortene på bordet.

– Hvis ikke bør man gå enda strengere til verks, sier Solheim.

Sergej Ustjugov gikk Russland inn til seier under verdenscupstafetten på Lillehammer i helgen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Begeret er fullt

Røste mener det er vanskelig å finne den rette balansen mellom kollektive og individuelle sanksjoner. I prinsippet er han imot kollektive avstraffelser.

– Nå er det likevel er sånn at de har fortsatt å manipulere, etter at de ble gjenopptatt som WADA-medlem i fjor. På et tidspunkt er begeret fullt. Jeg forstår de som vil si nei til alle russiske utøvere. Samtidig synes jeg WADA har funnet en balanse som jeg kan stille meg bak, sier Røste.

Linda Helleland hadde mandag sitt siste styremøte som visepresident i WADA. Hun stemte for innstillingen fra den uavhengige komiteen, men skulle gjerne sett at konklusjonen ble enda strengere.

– Jeg ville ha en total utestengelse, uten at noen utøvere kunne stille i et mesterskap. Nå kan det blir flere hundre russiske utøvere de neste OL-ene i Tokyo og i Beijing, sier Helleland.

Hun er redd for at reaksjonen ikke oppleves som streng nok, men sier at det ikke var mulig å få til en strengere straff.

– Jeg registrerer at rene utøvere er skuffet. De ønsket at reaksjonen mot de ansvarlige i verdens største dopingskandale, skulle stå i stil til det de har gjort, sier Helleland.

Hun krever at Russland nå kommer med en skikkelig innrømmelse og ber om unnskyldning for det de har gjort.

– Unnskyldningen må komme helt fra toppen. De bør si unnskyld til en hel idrettsverden og til rene utøvere, sier Helleland.

Hun frykter også at sanksjonene skal bli videre utvannet gjennom ankebehandlingen som trolig vil komme.