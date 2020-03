Storavis: Premier League skal spilles uten publikum

Tomme tribuner og puber skal dempe virusspredningen, hevder The Times.

Old Trafford og andre engelske tribuner blir tomme framover. Foto: Scott Heppell / AP

Fotballkamper i hele Europa har enten blitt avlyst eller blitt spilt foran tomme tribuner for å hindre spredningen av koronaviruset.

Nå skal alle fotballkamper i England også spilles uten publikum, melder den engelske storavisen The Times torsdag. Det gjenstår rundt ti kamper av serie og cup.

Dette kan komme til å gjelde allerede fra og med i dag, og vil altså ramme helgens runde i Premier League.

The Times skriver at et møte i den britiske regjeringen torsdag morgen kommer til å resultere i en kriseplan for gjennomføringen av fotballkamper.



Noen av tiltakene skal være:

Å gjennomføre Premier League-sesongen, men uten publikum.

De med kampbillett får tilgang til tv-bilder av kampene.

Ingen utesteder får vise kampene, for å unngå at folk samles.

Kilder til The Athletic hevder at helgens serierunde blir den siste på en stund som spilles som normalt. Samtidig rettes det kritikk mot britiske myndigheter og statsminister Boris Johnson for ikke å ta situasjonen på alvor og være i etterkant med tiltak som andre land har innført allerede.

Taper penger

Det er sportslige og økonomiske hensyn som gjør at kampene planlegges spilt. Selv uten publikum er det store summer knyttet opp til tv-avtaler. Mindre klubber er mer avhengige av å selge enkeltbilletter til kampene enn storklubbene og kommer til å lide økonomisk, mens Premier League-klubbene kun får en sjuendedel av inntektene fra kampdager, ifølge The Athletic.

Både Tyskland og Frankrike har innført publikumsnekt på kamper, mens Italia har utsatt hele sesongen. Onsdagens Champions League-kamp mellom Paris St Germain og Borussia Dortmund ble spilt uten tilskuere, men tusenvis av fans samlet seg utenfor stadion. Mange har spurt seg hva som er vitsen med tomme tribuner, når folk uansett samles.

