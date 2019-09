The Times: Liverpool spionerte på Manchester City

Ifølge den britiske avisen The Times skal Liverpool hacket seg inn i speiderdatabasen til Manchester City. Etter å ha blitt avslørt inngikk de forlik.

Liverpools superstjerne Mohamed Salah og Manchester Citys midtbaneterrier Fernandinho i en duell forrige sesong. Jon Super / AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 1 time siden

Klubbene ble enig om forlik i 2013 etter at Manchester City hadde hentet dataekspertise for å finne ut om deres speidernettverk var hacket, skriver den britiske avisen The Times lørdag.

Året før hadde Liverpool hentet to speidere fra Manchester City, og to av dem ble anklaget for å ha logget seg inn i databasen med brukernavn og passord som hang igjen fra deres tid i Manchester-klubben, skriver TV 2, som var først med saken i Norge.

Den påståtte hackingen skal ha forekommet over en periode på åtte måneder, fra juni 2012 til februar 2013. Gjennom flere hundre besøk i databasen Scout7, som brukes av over 170 klubber, hadde Liverpool full kontroll på hvilke spillere Manchester City var ute etter.

LES OGSÅ: Tabber avgjørende da Liverpool tapte Champions League-åpningen

Brightons Aaron Connolly (høyre) i duell med Manchester Citys Fernandinho. Sistnevnte kom til klubben kort tid etter at City ble gjort kjent med at noen kikket i deres speiderdatabase. Nick Potts / PA / AP / NTB scanpix

Millioner i forlik

Etter at City oppdaget hva som foregikk kom klubbene frem til et forlik der Liverpool betalte Manchester-klubben rundt 11 millioner kroner. Ifølge avisen innrømmet hverken Liverpool eller de involverte skyld.

Manchester City har avstått fra å gi kommentar, mens Liverpool opplyser at de ikke kommenterer saken på grunn av konfidensielle årsaker.

– Konsekvensene kunne blitt mye verre dersom ikke klubbene ble enige om en avtale etter flere måneder med spionasje, sier journalist i The Times Matt Dickinson.

SETT DENNE? Megabrøler ble avgjørende da Tettey og Norwich sjokkerte Manchester City

Ble mistenksomme

Ifølge avisen skal Manchester City ha fattet mistanke om da Liverpool plutselig var interessert i 15-åringen Paolo Fernandes fra Real Zaragoza, en spiller City allerede hadde fulgt en god stund.

Dickinson kaller dette er en av de største skandalene i Premier Leagues historie.

Da City ble gjort kjent med hackingen var de raske med å hente Fernandinho og Jesús Navas fra henholdsvis Sjakhtar Donetsk og Sevilla.

(©NTB)