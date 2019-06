En kvinne har anmeldt den brasilianske fotballstjernen Neymar for voldtekt. Spilleren nekter for anklagene og hevder det dreier seg om forsøk på utpressing.

I en uttalelse sier representanter for PSG-spilleren at han helt og holdent tilbakeviser anklagene, og at det i stedet dreier seg om et utpressingsforsøk.

– Bevis for dette skal overleveres politiet i løpet av kort tid, heter det i uttalelsen.

Nyhetsbyrået Reuters har sett en politirapport fra politiet i São Paulo hvor en kvinne anklager Neymar for å ha voldtatt henne. Voldtekten skjedde angivelig 15. mai i Frankrikes hovedstad, og kvinnen anmeldte ham i ettertid, ifølge nettstedet Esporte UOL. De melder også at de skal ha møttes gjennom Instagram.

Viste frem intime meldinger

I dag publiserte også Neymar en oppsiktsvekkende video på sin Instagram-konto. I videoen avviser han voldtektsanklagene, før han viser frem alle meldingene han og kvinnen har utvekslet med hverandre over tekstmelding-appen Whatsapp.

Samtalen på Whatsapp inkluderer flere nakenbilder, og flere intime bilder. Samtalen viser også meldinger fra dagen voldtekten angivelig skjedde, samt dagen etter.

– Det var et forhold mellom en mann og en kvinne innenfor fire vegger. Den neste dagen skjedde ingenting. Jeg håper etterforskerne leser meldingene og ser hva som skjedde, sier Neymar i videoen, ifølge Sky.

Neymar Sr.: – En vanskelig situasjon

Neymars far, Neymar Sr., sa i et intervju med en lokal TV-stasjon at dersom saken ikke blir oppklart og at sannheten ikke kommer frem, kommer de til å vise Whatsapp-meldingene og samtalen sønnen hadde med kvinnen «fordi det er tydelig at dette var en felle».

Nå har Neymar jr. altså allerede vist frem meldingene.

Han legger til at situasjonen er vanskelig.

Ifølge anmeldelsen, som Reuters har sett, skal kvinnen ha fått kontakt med Neymar på Instagram, og de skal ha bestemt seg for å møtes på et hotell i Paris. Ifølge kvinnen skal Neymar ha vært «åpenbart beruset», blitt aggressiv og senere voldtatt henne. To dager senere reiste hun tilbake til Brasil uten å ha anmeldt saken til politiet, ettersom hun var rystet og redd.

Neymars klubb Paris St. Germain, har ikke kommentert anklagene.

Neymar er i disse dager med det brasilianske landslaget å gjør de siste forberedelser til Copa America, der Brasil møter Bolivia sin første kamp 14. juni.