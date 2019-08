Sprinteren Salum Kashafali (25) trodde i noen minutter at han hadde satt ny verdensrekord for svaksynte.

HAMAR: I siste finaleøvelse på første dag av friidretts-NM kom det som så ut til å bli mesterskapets store øyeblikk.

Svaksynte Salum Kashafali, som løper for bergensklubben Norna-Salhus, kastet seg først over målstreken i finalen på herrenes 100 meter.

10,37 var tallet som kom opp på tavlen, og dermed kunne han juble både for NM-gull og for å ha slått sin egen verdensrekord for svaksynte i hans klasse.

Takker Gud

25-åringen boblet omtrent over av glede da han ble intervjuet av NRK rett etter løpet.

– Jeg har drømt om å være norgesmester siden jeg begynte med friidrett. Veien har vært tøff og lang, men Gud har vært med meg hele tiden, sa han.

Bli bedre kjent med Salum: Han er født med en øyesykdom og ser dårlig, men er Norges raskeste mann.

Men gleden over ny verdensrekord varte ikke lenge, for kun etter få minutter kom kontrabeskjeden: Det var for mye medvind.

2,3 sekundmeter var for mye til at løpet blir stående som offisiell rekord. NM-gullet, den gamle verdensrekorden på 10,45 og favorittstempel i para-VM i november er det likevel ingen som kan ta fra ham.

– Det var for mye vind, men jeg tok gullet. Det var hovedfokuset mitt i dag, sier sprinteren til BT litt senere.

– Drømt om dette

For selv om det ikke ble enda en ny verdensrekord, er han svært fornøyd med dagen. Han fikk gullet som han har jaktet i mange, lange år.

– Det er fantastisk. Jeg kan ikke beskrive denne seieren. Jeg forventet det ikke, men jeg håpet å vinne og ønsket dette gullet, sier Kashafalo.

– Jeg har to sølv og en bronse fra tidligere. Dette betyr mye: Jeg har drømt om å bli Norges raskeste mann siden jeg var 17 år gammel, sier han.

Mathias Hove Johansen tok sølv på 10,39 mens Jonathan Quarcoo tok bronse med tiden 10,39.