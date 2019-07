Maria Brochmann kunne vært løsningen på Sandvikens forsvarsfloke etter spillerflukten. I stedet ble hun værende på topp og scoret målet som ga Sandviken ett poeng mot Vålerenga.

VÅLERENGA – SANDVIKEN 1–1

Først forsvant kaptein Stine Hovland til den italienske storklubben AC Milan. Så ble Cecilie Kvamme klar for toppdivisjonen i England. Flere spillere kan også være på vei vekk fra Sandviken.

Kvamme drar fra Sandviken 1. august, men spiller ikke mer for laget fra Stemmemyren før avreise. Hovland er allerede ferdig i klubben.

Fakta: Vålerenga – Sandviken 1–1 (0–0) Mål: 0–1 Maria Brochmann (50.), Natasha Dowie 1–1 (68.) Gult kort: Ingrid Altermark (Sandviken) Sandviken: Nora Gjøen – Marte Hjelmhaug, Ingrid Stenevik, Ingrid Marie Spord, Ingrid Ryland – Ingrid Altermark (Camille Ervik fra 78.), Lisa Naalsund, Amalie Eikeland, Madeleine Veivåg – Maria Brochmann, Kennya Cordner (Sofie Jensen fra 87.) Dommer: Ingvild Langnes Aarland (Malmefjorden IL)

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarskabal

Med Kvamme og Hovland ute av vårsesongens forsvarslinje var det knyttet spenning til hvem som skulle starte kampen i forsvar for Sandviken.

Et alternativ var å flytte Maria Brochmann ned fra spiss til midtsto2pper, der hun har spilt kamper før. Heldigvis for Sandviken gikk trener Patrik Hansson for en annen løsning. Brochmann, fra sin vante spissplass, sendte nemlig Sandviken i ledelsen i Oslo.

Ingrid Marie Spord ble flyttet ned som midtstopper sammen med Ingrid Stenevik, mens Marte Hjelmhaug spilte høyreback i stedet for Kvamme.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vålerenga-trykk

Sandviken endte vårsesongen som nummer tre i Toppserien, mens hjemmelaget fra Oslo lå to plasser bak på tabellen før avspark.

Før den innlagte drikkepausen midtveis i førsteomgang var det få sjanser i sommervarmen på Intility Arena. Vålerenga dominerte mye av spillet mot slutten av omgangen, mens Sandviken kom til et par sjanser ved Kennya Cordner uten at det ble nevneverdig farlig.

Sandviken-keeper Nora Gjøen fikk derimot mye å holde fingrene i, men gjestene fra Bergen klarte å holde unna for Vålerenga-presset. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Brochmann-kanon

Andreomgangen åpnet derimot på best mulig vis for Sandviken. Fem minutter ut i omgangen presset Kennya Cordner en Vålerenga-forsvarer som mistet kontroll på ballen.

Først på den ledige ballen var Cordners spissmakker Maria Brochmann. På direkten sende hun Sandviken i ledelsen da hun banket ballen i krysset fra 25 meter. Perlescoringen ut av det blå var spissens åttende scoring for sesongen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ti minutter seinere var Cordner på farten igjen, men fra spiss vinkel valgte spissen å legge inn i stedet for å avslutte selv. Innlegget nådde ikke frem til en Sandviken-spiller og sjansen ebbet ut i ingenting.

Midtveis i omgangen svarte derimot Vålerenga. Et innlegg fra venstre gikk gjennom hele Sandviken-forsvaret til Natasha Dowie som spaserte inn utlikningen for hjemmelaget.

Flere scoringer ble det ikke og Sandviken fikk med seg ett poeng hjem fra hovedstaden. Neste kamp for Sandviken er hjemme i cupen mot Grei 1. august, før Lyn venter på Stemmemyren i Toppserien tre dager seinere.