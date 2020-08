Stjerneinnbytter ordnet seier for Solskjær. Manchester United enkelt videre til kvartfinale.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United gjorde ikke mer enn nødvendig på Old Trafford, men kunne juble for kvartfinaleplass i Europa League.

Anthony Martial avgjorde kampen mot Lask. Foto: CARL RECINE / X03807

Manchester United – Lask 2–1 (7–1 sammenlagt)

United-seieren sammenlagt betyr at det venter en kvartfinale mot FC København og Ståle Solbakken, som imponerte med en snuoperasjon mot den tyrkiske seriemesteren Istanbul Basaksehir tidligere onsdag kveld. Kvartfinalen spilles allerede mandag i Köln.

Jesse Lingard og Anthony Martial scoret målene til Manchester United etter at Philipp Wiesinger ga Lask ledelsen.

Ole Gunnar Solskjærs menn hadde hele 5–0 å gå på fra borteoppgjøret som ble spilt tilbake i mars, og den norske treneren valgte derfor å gi tillit til et B-preget lag på Old Trafford onsdag kveld.

– Vi lærte at spillere trenger spilletid for å beholde skarpheten. Noen av disse spillerne har ikke spilt på en stund, og det syntes. Vi vant, vi fikk gitt en ung spiller debuten sin, så det har vært en fin kveld. Jobben er gjort, flere fikk minutter under beltet og nå er det FCK neste, sa Solskjær til BT Sport, ifølge BBC.

Ole Gunnar Solskjær instruerer laget sitt på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Bekreftet overgang

Debutanten var Teden Mengi. Men det var en annen spiller som fikk oppmerksomhet av pressen etter oppgjøret, nemlig Alexis Sánchez. Solskjær bekreftet at chileneren er klar for å gjøre låneavtalen med italienske Inter permanent torsdag.

– Ja, jeg tror det, og jeg kan bekrefte det. Alexis har hatt en god periode der, han er en god spiller og vi ønsker ham alt det beste, sa Solskjær.

Inter tok seg også videre i Europa League onsdag kveld etter 2–0-seier mot Getafe.

For Solskjær og United var kun kaptein Harry Maguire igjen fra en vant startoppstilling mot Lask, og det preget også deres kamp kraftig.

Etter en sjansefattig første omgang åpnet Manchester United friskest, men det var Lask som tok ledelsen. Philipp Wiesinger curlet ballen på lekkert vis i det lengste hjørnet bak Sergio Romero i etterspillet av en corner i det 55. minutt.

Lask-spillerne gratulerer Philipp Wiesinger etter lagkameratens drømmetreff mot Manchester United. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Havnet bakpå

Men United svarte umiddelbart. Juan Mata sendte Jesse Lingard alene gjennom med en bakromspasning, og engelskmannen bredsidet ballen i hjørnet bak Lask-keeper Alexander Schlager.

Solskjær hadde de største kanonene sine på benken, og lot Paul Pogba lufte seg den siste halvtimen. Anthony Martial fikk også de siste fem minuttene, og det ga resultater umiddelbart.

Franskmannen kombinerte med Mata og Martial var sikker alene med keeper i det 87.-minutt etter noen lekre finter.

Jesse Lingard scoret 1–1-målet til Manchester United. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Drømmeavslutning på sesongen

Ole Gunnar Solskjær fikk en drømmeavslutning på sesongen da en sterk rekke med resultater førte dem til tredjeplass og Champions League-billett neste sesong.

Det var ikke mange som trodde United ville kunne være med å konkurrere om Champions League-plass etter en svak sesongåpning. De røde djevlene lå etter 18 spilte ligarunder på en 8.-plass, hele 14 poeng bak Leicester, som endte på femteplass etter å ha tapt 0–2 mot United i siste seriekamp.

En eventuell tittel i Europa League vil være enda en opptur for nordmannen etter koronapausen.