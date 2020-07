Treneren mente utøveren ikke var seriøs nok – slo ham i ansiktet

Japanske idrettsutøvere forteller om sine opplevelser med verbale, fysiske og seksuelle overgrep i japansk barne- og ungdomsidrett i en ny rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Ifølge en rapport har mange barn i Japan opplevd fysisk avstraffelse som en del av idretten. Foto: Eugene Hoshiko / AP

«Treneren sa at jeg ikke var seriøs nok da jeg skulle løpe under en trening. Vi måtte alle stille oss opp foran treneren, og så slo han meg i ansiktet foran alle sammen. Jeg blødde, men han sluttet ikke å slå.»

Episoden 23 år gamle «Daiki A.», som ikke er den profesjonelle idrettsutøverens egentlige navn, beskriver, fant sted da han spilte baseball på ungdomsskolen i Kyushu-regionen sørvest i Japan.

Han er langt fra alene om å fortelle om slik avstraffelse.

Denne uken la menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) frem rapporten «I Was Hit So Many Times I Can’t Count: Abuse of Child Athletes in Japan», som tar for seg fysisk avstraffelse, taibatsu, i japansk barne- og ungdomsidrett.

Over 800 idrettsutøvere, blant dem utøvere som senere har deltatt i OL eller Paralympics, har delt sine opplevelser fra barne- og ungdomsidretten i Japan med organisasjonen.

Rapporten er dyster lesing. Over halvparten av utøverne har opplevd å bli misbrukt fysisk i idrettssammenheng. Utøverne forteller at de er blitt slått med gjenstander, kvalt, blitt nektet vann og blitt misbrukt seksuelt eller blitt utsatt for seksuell trakassering.

– I flere tiår har japanske barn blitt slått og misbrukt verbalt i jakten på trofeer og medaljer, sier Minky Worden, direktør for globale initiativer i Human Rights Watch, til organisasjonens nettsted.

Idrettsforbundet i Japan bekrefter overfor den tyske kringkasteren Deutsche Welle at de er kjent med rapporten fra HRW.

– Taibatsu er ikke tillatt i sport, understreker forbundet i en uttalelse hvor det viser til at det blant annet har utarbeidet retningslinjer for hvordan skoler skal gjennomføre undervisning i idrett.

– Vi vil fortsette vårt arbeid med å utrydde bruken av vold i idrett.

Ber Japan opprette nytt senter

Ett av funnene i rapporten er at det er vanskelig for unge utøvere å melde ifra om overgrep, og at skoler og særforbund sjelden straffer trenere som begår overgrep, og heller lar dem fortsette som trenere.

– Særforbund i japansk idrett får sette opp sine egne system for å kartlegge overgrep og overgripere, men mange av forbundene velger ikke å gjøre det, sier Kanae Doi, HRWs Japan-direktør.

– Det utsetter barn for en uakseptabel risiko, og etterlater foreldre og utøvere med få muligheter til å melde ifra, fortsetter hun.

HRW kommer med flere anbefalinger i rapporten. Organisasjonen ber om at Japan oppretter et «Senter for trygg idrett», som blant annet skal gjøre det lettere for ofrene å melde ifra om overgrep.

Fredag skulle den splitter nye nasjonalarenaen i Tokyo vært vertskap for åpningsseremonien i OL. Foto: Kyodo News / AP

– Sjanse til å være et foregangsland

Fredag skulle det ha vært arrangert åpningsseremoni i Tokyo. I stedet blir det OL først i juli 2021, og deretter Paralympics i august.

Worden og Human Rights Watch oppfordrer Japan til å bruke året frem mot lekene på handlinger som viser at de tar problemstillingen organisasjonen kaster lys på i sin ferske rapport, på alvor.

– Det vil sende en beskjed til japanske barn om at deres ve og vel er viktigere enn medaljer, og at slik oppførsel fra trenere ikke lengre vil bli tolerert. Dette er Japans sjanse til å være et foregangsland.

