Brann-supportere stanset av politiet: – Har aldri opplevd noe lignende

Brann-supportere og Norsk Supporterallianse reagerer sterkt på politiets oppførsel på Åråsen søndag kveld.

Flere Brann-supportere ble stanset av politiet på ut av Åråsen søndag kveld. Vidar Ruud / NTB scanpix

Brann og hele Bergen kunne endelig juble over seier og tre poeng igjen da Lillestrøm ble slått 3–1 på Åråsen stadion søndag kveld.

Men da glade og fornøyde bortesupportere skulle forlate tribunen, oppsto det problemer med politiet, ifølge Alexander Osdal. Brann-supporteren er med på alle lagets bortekamper.

– Flere av oss måtte oppgi personalia ved utgangen. Vi måtte holde opp legitimasjon, samtidig som politiet tok bilde av ansiktene våre. Det var veldig rart, sier Osdal.

– Folk ble provoserte

Han opplyser at det skal ha vært litt tumulter og knuffing i Lillestrøm sentrum mellom et fåtall av begge lags supportere før kampen. Osdal antar at det er årsaken til politiets opptreden.

– Supporterne på bortetribunen ble mistenkeliggjort, og folk ble provoserte. Politiet behandlet oss som potensielle bråkmakere og kriminelle, sier Osdal.

Alexander Osdal forteller at det var 341 Brann-supportere til stede på Åråsen søndag kveld. Ikke alle ble stanset da de skulle forlate tribunen.

– Jeg kom sent til utgangen, og jeg har snakket med folk i etterkant som sier at de ikke ble stanset. Men mitt inntrykk er at iallfall 100 supportere ble holdt igjen og måtte vise frem personalia. Vi ble sluset ut, forklarer Osdal.

Brann-supporter Alexander Osdal og flere andre supportere ble stanset av politiet på vei ut av Åråsen. Privat

Hendelser i forkant av kampen

Supporterne ble etter kampen eskortert til jernbanestasjonen i Lillestrøm, ifølge Osdal.

– Det var mye politi som passet på. Og gudene vet hva de skal bruke bildene til.

Alexander Osdal sier han har vært på alle Branns bortekamper siden begynnelsen av 1990-tallet.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende som dette tidligere. Folks lyst til å dra på bortekamp vil ikke bli noe bedre etter det som skjedde på Åråsen, forteller Osdal.

Politiet forklarer at det var hendelser i forkant av kampen som gjorde at de tok bilder av Brann-supporterne.

– LSK- og Brann-supporterne var på hvert sitt utested på Lillestrøm før kampen. Politiet ønsket at de to supportergruppene skulle gå separate ruter til stadion, men Brann-supporterne ønsket ikke det. Dermed fikk de føringer fra politiet at de skulle gå til stadion før LSK-supporterne. Det ble noe somling, og dermed møttes de to supportergruppene i sentrum, sier Trond Arve Øren, seksjonsleder for nærpoliti i Skedsmo politistasjonsdistrikt.

– Voldshendelser

Da de to gruppene møttes, oppsto det ifølge Øren «voldssaker og ordensforstyrrelser.»

– Dette er voldshendelser som antagelig vil generere straffesaker i ettertid, sier han.

Romerikes Blad skriver at en kvinne i 20-årene endte på legevakten i forbindelse med tumultene, og en mann i 30-årene havnet i arresten.

Det er muligheten for straffesaker som gjør at politiet tok bilder av et utvalg Brann-supportere etter kampen.

– Det er sikkert noen som mener at vi har tatt bilder av for mange, men erfaringsmessig er supportere likt kledee, og identifisering i ettertid kan derfor være noe utfordrende.

– Er det opprettet saker eller har noe blitt anmeldt etter kampen?

– Det jobbes nå med å gå gjennom materialet som er innhentet etter kampen for å kartlegge hva som har skjedd, og hvorvidt enkeltpersoner skal straffeforfølges etter hendelsene.

Øren forteller også at politiet fulgte Brann-supporterne til togstasjonen etter kampen.

– Kampen gikk sin gang, og det var rolig på stadion. Som følge av det som skjedde i forkant, ønsket politiet å øke bemanningen på Åråsen for å følge Brann-supporterne til toget som gikk til Gardermoen og slik bidra til at de skulle ha en trygg hjemreise.

Tar kontakt med fotballforbundet

Talsmann i Norsk Supporterallianse (NSA), Gjert Moldestad, er sterkt kritisk til politiets oppførsel. Moldestad er også Brann-supporter og så kampen mot Lillestrøm hjemme i Bergen.

– Vi synes ikke det er ok at supportere blir behandlet på denne måten. Fotballsupportere er viktige og er en del av det essensielle i fotballen. Vi må behandles som ressurser i stedet for å bli oppfattet som en gjeng kriminelle som er på tur, sier han.

Moldestad opplyser at NSA kommer til å ta opp saken med Norges Fotballforbund.

– Vi må finne en bedre måte å løse ting på. Nå har det vært flere episoder der politiet er innblandet, og slik kan vi ikke ha det. Iblant er det enkelte som kan gå over streken, men man kan ikke ta alle supporterne med samme mynt. De aller, aller fleste oppfører seg fint, sier han.

Supportergruppen Bataljonen i Bergen synes heller ikke dette var en god løsning fra politiets side.

– Det er ikke greit å behandle vanlige mennesker på en slik måte bare fordi de tilfeldigvis befinner seg på en bortetribune. Dette er faktisk ikke akseptabelt, skriver leder Roger Lillebøe-Hansen i en SMS.

Lovhjemmel

Ifølge politiloven kan politiet be om personalia fra en person, men ikke uten videre forlange legitimasjon:

«Politiet kan foreta visitasjon for å bringe en persons identitet på det rene, hvis personen nekter å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det, eller det er grunn til mistanke om at den oppgitte identitet er falsk. Visitasjon for å fastslå identitet kan også foretas etter § 12 siste ledd.»

Advokat John Christian Elden opplyser at politiet i tjenstlig medfør kan be hvem som helst om personalia.

«Men det kan ikke gjøres uten saklig grunn. Politiet kan ikke ta bilder av folk og koble mot navn uten at det regnes som registrering som krever lovhjemmel. Og det har de neppe i dag», skriver Elden i en SMS.

«Hunder kan ikke brukes opp mot mennesker uten at vilkårene for ransaking er oppfylt. Selve hunden regnes som et virkemiddel under ransaking», legger han til.