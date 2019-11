Landslagssjefen må ut for å bli «fresh» i hodet

Christian Berge går til nabolandet for at hodet hans skal fungere best mulig under håndball-EM.

Snart skal Christian Berge lede Norge igjen. Da må han være i kampmodus, som her i landskamp mot Sverige i Arendal tidligere i år. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN

10. januar skal herrelandslaget spille første kamp i sin gruppe i Trondheim. Suksess i EM kan også gi OL-billett.

Berges drøm er å ta laget til Tokyo, men først må Sander Sagosen & co. prestere i mesterskapet som tre land deler på: Norge, Sverige og Østerrike.

Siden trønderen ikke kan ha ansvaret for noe elitelag i Norge, savner han å ha matchtrening som sjef på sidelinjen. Siste gang var i juni.

– Jeg må komme i kampmodus, sier Berge, som har valgt å dra til Sverige denne uken. Der har han fått innpass i IFK Skövde. Laget trenes av norske Jonas Wille, Årets trener i Sverige i 2018/19-sesongen. Da ble det tredjeplass i grunnserien og semifinale i sluttspillet.

Wille sa umiddelbart ja til selskap av treneren som fikk Norge til VM-sølv tidligere i år.

– Christian er med på to treninger før vi skal spille mot Redbergslid på torsdag, sier Wille, som var glad for å få en slik forespørsel.

Berge gjorde noe lignende i Elverum tidligere, men det ble møtt med kritikk av de andre toppklubbene. Derfor var det lettere å søke over grensen.

– Jeg må ut for å komme på hugget, sier Berge.

Oi. Mye skjer på banen. Christian Berge må følge med. LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Som om han skulle ledet laget

Siden har han forberedt seg til det som venter i EM ved å se aktuelle spillere i aksjon. Men det er noe helt annet å bidra i forbindelse med en viktig kamp.

– Det er lettere å gjøre det i utlandet, komme hit og bli helt fresh til mesterskapet, sier Wille.

Han opplyser at Berge i forkant av torsdagens kamp har sett video av motstanderen. Dermed har han forutsetninger for å sette seg inn i det strategiske.

– Meningen er at han skal forberede seg som om han skulle lede kampen fra benken.

– Jeg kommer til å sitte like bak, opplyser Berge, som ser frem til oppgaven.

Han er godt i gang med å diskutere med Wille og videreutvikle ideer som han har.

Både på treningene før kamp, deretter planlegging og etterarbeid, er Berge med på.

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Selv om han tok initiativet, blir han en god sparringpartner for meg.

Trener Jonas Wille har fått gjevt besøk i Skövde. Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Han har fått innsikt i spilleplanen

Wille, opprinnelig fra Halden, har vært sportssjef ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og i trenerapparatet til Norges U21-landslag. Han er inne i sin andre sesong i Skövde.

Laget har to nordmenn på banen: Håvard Åsheim i mål, trønder som blant annet har vært i Haslum. Tanangermannen Kristian Stranden, som spilte i Halden og ble kåret til venstre bakspiller på Årets lag siste sesong, ble hentet av Wille. Sistnevnte var tidligere trener i Halden, før han dro til Danmark og HC Midtjylland. Da den klubben gikk konkurs, gikk veien videre til Sverige.

– Når denne sesongen er over, skal jeg tilbake til Danmark. Da til Mors/Thy, opplyser 43-åringen.

Sist sesong ledet han svenske Skövde til en overraskende tredjeplass i grunnspillet og en semifinale i det svenske sluttspillet.

Berge fortsetter med Norges herrelandslag. Han savner likevel den jevnlige kamptreningen han fikk da han hadde ansvaret for Elverum i mange år.