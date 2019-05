Har forlenget med klubben.

Det opplyser den danske hovedstadsklubben mandag.

Solbakken, som for lengst har sikret seg legendestatus i København, sikret nylig klubbens 13. serietittel. Nordmannen har ledet klubben til åtte av dem. I tillegg vant han ett seriemesterskap med klubben som spiller.

– Vi ser på FCK og Ståle som en perfekt match i forhold til våre høye ambisjoner og internasjonale fokus. Og vi er overbevist om at vi har rett mann i spissen for det sportslige med tanke på den utviklingen vi er inne i, sier FC Københavns styreformann Bo Rygaard til klubbens nettside.

567 kamper

Solbakken har vært trener for FCK i to perioder. Først fra 2006 til 2011. Etter to år i tyske Köln og ett år i Wolverhampton, vendte nordmannen tilbake til den danske hovedstaden i 2013.

Så langt har han ledet laget i 567 kamper.

– Vi har en ambisjon om å spille med de beste i verden, og det driver meg selv om det er vanskelig å innfri. Vi vil vinne mesterskap og komme oss ut i Europa og spille mot de beste hver sesong, sier Solbakken.

– Jeg synes vi står sterkere enn noensinne i forhold til vår sportslige setup, og det er på ingen måte noen enkeltmannsprestasjon av meg når vi lykkes. Vi har sterke folk på alle poster og en riktig spennende spillerstall å jobbe med, tilføyer han.

Fakta: Ståle Solbakken * Født: 27. februar 1968 (51 år) i Kongsvinger. * Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01). * Landskamper for Norge: 57 (9 mål). * Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11) og Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-). * Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03). * Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener. * Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea. * Aktuell: Forlenget mandag kontrakten med FC København til 2023.

Årets trener

Solbakken har vunnet utmerkelsen Årets trener tre ganger i Danmark og har tatt København til mesterligaens gruppespill fire ganger.

– Ståle Solbakkens resultater med klubben taler for sig selv. Han er en meget sterk og dyktig sportslig leder, som ikke bare har oppnådd store resultater med klubben, men også vært sentral i oppbyggingen av en sterk sportslig struktur og organisasjon, sier styreleder Rygaard.