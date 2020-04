Fotballegende døde av koronaviruset. Nå får han «rørende» hyllest.

Norman Hunter (76) døde etter å ha vært smittet av koronaviruset. Leeds planlegger å oppkalle en tribune etter klubblegenden.

Norman Hunter er en av Leeds sine største legender. Foto: Action Images / REUTERS

Fredag kom nyheten om Norman Hunters død. Den tidligere Leeds-legenden, som fikk 726 kamper for klubben mellom 1962 og 1976, gikk bort etter å ha vært smittet av koronaviruset.

– Hans død etterlater et gapende hull i familien denne klubben er. Hans ettermæle vil aldri bli glemt, og våre tanker går til hans familie og venner, het det i en uttalelse fra klubben.

Nå ønsker tradisjonsrike Leeds å hedre sin tidligere klubbhelt. Den engelske fotballklubben har valgt å oppkalle en tribune på Elland Road etter Hunter.

– Familien er rørt av klubbens beslutning om å oppkalle South Stand etter Norman. Vi vil bruke anledningen til å takke alle supporterne av klubben for utrolig støtte og sympati de siste dagene, sier Hunters enke, Sue Hunter, til klubbens nettside.

En tribune på Elland Road oppkalles etter Norman Hunter. Foto: CARL RECINE / REUTERS

– Minste vi kunne gjøre

For Leeds-eieren var beslutningen om å endre navnet på den ene tribunen veldig enkel. Fra før er to av tribunene oppkalt etter de tidligere spillerne Don Revie og John Charles.

– Det er det minste vi kunne gjøre for å anerkjenne all hardt arbeid og engasjement han ga til fotballklubben vår. Han var en svært suksessfull spiller, men ikke minst en ambassadør for Leeds United, sier klubbeier Andrea Radrizzani.

Hunter fikk totalt 28 kamper for det engelske landslaget, og han var en del av den legendariske troppen i VM i 1966. Det er det eneste året landet har vunnet VM.

Engelskmannen var kjent for sin hardtspillende stil og gjorde seg fortjent til kallenavnet Bites Yer Legs («biter deg i beina»). Norske TV-seere fikk oppleve ham i tippekampene i Leeds' storhetstid på 70-tallet.