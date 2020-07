«Brann-supporterne var lovet noe annet denne sesongen»

«Det var ikke måte på hvor gode og unge og underholdende Brann skulle bli, men så er det altså dette vi får servert», skriver Doddo.

Lars Arne Nilsens Brann-lag røk på 0–5 i Bodø søndag. Tre av lagets åtte siste kamper har endt med fire-, fem- eller seksmålstap – to av dem på slutten av sesongen i fjor. Foto: Mats Torbergsen

Eduardo Doddo Andersen

Det er vanskelig å holde motet oppe når laget vårt blir avkledd og ydmyket og latterliggjort. Det er så vidt jeg står oppreist. Hvor skal jeg finne viljen og kraften til å gå videre etter denne fornedrelse?

Doddo er skuffet over Brann. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Trege og tunge

Branns prestasjon mot Bodø/Glimt går inn i historien som en av de verste. Det var ikke bare det at de tapte, og fikk fem mål imot, men det var den vanvittige forskjellen det var mellom lagene. Mens Bodø/Glimt var kvikke og tekniske, målrettede og dedikerte, og åpenbart hadde en tydelig plan bak det offensive og underholdende spillet, var Brann trege og tunge, stasjonære og svake, og det var vanskelig å se hva tanken bak skulle være.

Brann minnet om en gjeng seksåringer som nettopp hadde lært seg bokstaven A, mens Bodø/Glimt så ut som uteksaminerte studenter.

Ekstra ille ble det med tanke på at Bodø/Glimt ble ledet av en bergenser. Kjetil Knutsen ble saltet i det åpne såret.

Det var ikke akkurat feststemning da Brann-ledelsen erklærte at Lars Arne Nilsen (til h.) fortsatte som trener. Her har daglig leder Vibeke Johannesen akkurat formidlet det, flankert av styreleder Eivind Lunde (til v.) og sportssjef Rune Soltvedt. Foto: Tor Høvik

Siden 2019-sesongen ble avsluttet med to tap og 1–11 i målforskjell, har Lars Arne Nilsen fått fornyet tillit. Rune Soltvedt har handlet spillere fra øverste hylle, mens demotiverte spillere har forlatt byen. Kollapser som det vi så i fjorårets to siste kamper skulle ikke være mulig nå, ikke med Ali Ahamada i mål, ikke med Vegard Forren som midtstopper, ikke med Daniel Pedersen som midtbaneanker eller Daouda Bamba som spiss.

– De var lovet noe annet

Brann-supportere flest er med god grunn oppgitte og frustrerte. De var lovet noe annet denne sesongen. Det var ikke måte på hvor gode og unge og underholdende Brann skulle bli, men så er det altså dette vi får servert.

Men det er ikke tid for å grave seg altfor dypt ned. Tapet i Bodø var muligens et engangstilfelle slik 0-6-nederlaget mot Lyn i gullsesongen 2007 var det. Brann ligger tross alt på en fjerde plass, og på søndag møter de et av seriens svakeste lag. Før uken er omme kan Brann ligge på medaljeplass.

Kampprogrammet i juli er av det overkommelige slaget. Om noen få uker kan nederlaget mot Bodø/Glimt være nesten glemt.

Men Brann har likevel en krevende tid foran seg. De skal på kort tid skape entusiasme og gjøre Brann til noe som ligner på det Kjetil Knutsen har skapt i Bodø. Det første lave hinder er Sandefjord.

Det bør gå greit. Eller hva tror du?

