Norges Sjakkforbunds kongress sa med klart flertall nei til den omstridte samarbeidsavtalen med spillselskapet Kindred. Stemmetallet var 132-44.

Det ble bestemt søndag kveld, etter en debatt som pågikk i mange timer.

Spørsmålet om Norges Sjakkforbund skulle takke ja eller nei til avtalen som ville gitt forbundet 50 millioner kroner over fem år har splittet sjakkmiljøet de siste ukene.

– Vi vil berømme ledelsen i Norges sjakkforbund for å ha stått fjellstøtt i et krevende ordskifte frem mot søndagens kongress. Den samme ledelsen har, gjennom den 11 måneder lange prosessen som ledet frem til endelig avtaleforslag, imponert oss gjennom sin søkende, lydhøre tilnærming, og tydelige og utfordrende dialog med oss som potensiell hovedsamarbeidspartner. Sjakkforbundets medlemmer har nå foretatt et veivalg, og det valget fortjener respekt» sier Public Affairs manager Rolf Sims i Kindred Group i en pressemelding.

Fredrik Hagen

Idrettforbundet lettet

– Vi vil ufortrødent fortsette vårt daglige arbeid for en alternativ pengespillmodell i Norge. Denne vil være bedre for alle enn dagens monopolordning, der halvparten av de som spiller online faller utenfor myndighetenes kontroll, og der en stor del av norsk idrett, kultur og frivillighet ikke nyter godt av overskuddet fra Statens spillinntekter, fortsetter Sims.

Med overskriften «NIF er lettet over sjakkongressens nei til Kindred-avtale» sendte også Norges Idrettsforbund ut en pressemelding etter vedtaket.

– Norges Sjakkforbund er ifølge sine egne lover en upolitisk og medlemsbasert organisasjon. Kongressens vedtak er et tydelig signal fra forbundets medlemmer; De takker nei til en avtale hvor de blir betalt for å operere som stråmenn og lobbyister på vegne av utenlandske og uregulerte spillselskap med den hensikt å påvirke norske politikere til å endre norsk lov og vedtatt spillpolitikk.» skriver kommunikasjonsrådgiver i Norges Idrettsforbund, Sofie Torlei Olsen, i pressemeldingen.

– Holder døren åpen

– Det er viktig å understreke at vi, som følge av kongressens vedtak, holder døren åpen dersom Norges sjakkforbund på nytt vil vurdere en søknad om opptak som medlem av Norges idrettsforbund. Vi imøteser en god dialog med Norges sjakkforbund om en eventuell søknadsprosess i fremtiden.» fortsetter innlegget.

Saken tok for alvor fyr da Magnus Carlsen opprettet klubben Offerspill SK og lovet å betale lisensen for de første 1000 medlemmene. Med det antallet ville klubben i utgangspunktet ha 41 stemmer på søndagens kongress.

Lørdag ble det klart at Offerspill kun stilte med seks delegater, som gjenspeiler antallet betalende medlemmer. Totalt var det 180 delegater på kongressen i Larvik, betydelig flere enn normalt.

– Svik mot denne og neste generasjon unge

Verdensmester Carlsen har hele tiden vært klar på at han ikke opprettet klubben kun for å kuppe kongressen og påvirke valget i Kindred-saken. Han har den siste tiden spilt storturnering i Kroatia, som han vant søndag, men har overhodet ikke lagt skjul på at han mener avtalen bør inngås.

– Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner, skrev Carlsen i et Facebook-innlegg i juni.

En rekke andre sjakkprofiler har tatt et klart standpunkt mot å inngå avtalen, blant andre Simen Agdestein.