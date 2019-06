AV

DEAUVILLE: Hun hadde arvet de røde grusskoene av tremenningen. De hadde hvite striper, og fem år gamle Caroline Graham Hansen syntes de var så kule. Hun hadde falt pladask for fotballen. På den andre siden av Ring 3 i Oslo lå Ullevaal stadion, men for henne var Månejordet scenen hvor hun levde ut sin nye lidenskap. På den lille gressflekken på Tåsen tok hun de første dribleraidene som nå blender publikum i VM. Stort sett spilte hun med guttene i nabolaget.

– Som barn tenker du ikke så mye over om du er gutt eller jente. Jeg hadde de samme drømmene som guttene, og tenkte hele tiden at jeg skulle spille for A-laget til Lyn. På herrelaget. Det var de som var heltene jeg dro for å se de spille hver søndag. Det var ikke før jeg ble eldre at jeg skjønte at «dette er ikke for deg», sier Graham Hansen til Aftenposten.

Bildevisning Rolf Øhman

Hun hadde ingen kvinnelige forbilder på banen og var på guttelag til hun var 15. Landslaget for hennes eget kjønn hadde Lyn-jenta ikke noe forhold til.

Det har hun definitivt nå.

«Jeg elsker dette laget så høyt at tårene presset på, på vei til kampen i dag», skrev 24-åringen på Instagram etter VM-åpningen mot Nigeria.

Nervene spilte henne et puss, for «jeg ønsker denne gjengen alt det beste verden kan gi dem». Det de mest av alt vil ha nå, er medalje i VM.

Bildevisning Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

For å nå dit, må de torsdag kveld slå England i Le Havre. En semifinale ligger i potten, og det er vanskelig å få det så mye større enn det på en fotballbane.

Lyn vs. Barcelona

Fra høsten av spiller Graham Hansen i den legendariske Barcelona-drakten. Noen av kampene kommer til å ha titusenvis av tilskuere. Klubbens mål er enkelt: Den skal ha verdens beste lag for begge kjønn.

Samtidig ser Lyns herrelag ut til å være hektet av i kampen om opprykk fra 3. divisjon.

Fakta: Caroline Graham Hansen Født: 18.2.1995 Høyde: 178 cm Klubber: Lyn, Stabæk, Tyresö, Wolfsburg, Barcelona Landskamper/-mål: 76/26 Meritter: Seriemester med Stabæk i 2010 og 2013. Cupmester i 2011, 2012 og 2013. Seriemester med Wolfsburg i 2017, 2018 og 2019. Cupmester i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. EM-sølv med Norge i 2013. Aktuell: Den største stjernen på det norske laget som jakter VM-medalje i Frankrike.

Bildevisning Victor Salgado, FC Barcelona

Nesten bare menn som styrer

«Ikke forandr drømmen, forandr verden» sto det i en Twitter-melding Graham Hansen delte videre like før VM. Norges nummer 10 vil være et ansikt som den neste generasjonen kan se opp til.

– Jeg håper de ser at det faktisk er mulig å komme fra lille Norge og spille for de største klubbene i verden. Martin Ødegaard er et bevis for guttene. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra, du kan klare det hvis du jobber hardt nok og trener nok, sier hun.

20 år etter at den første forelskelsen i balleken sammen med guttene i nabolaget, innser Graham Hansen at idretten hennes fortsatt er en mannsdominert sfære.

– Da tenker jeg ikke bare på hvor de økonomiske markedsmekanismene er sterkest, alle vet at det er på herresiden. Men det er nesten bare menn som styrer fotballen. Hvis de allerede har et tankesett som bare er som det er, så blir det vanskelig å slå seg inn for oss kvinner, sier Graham Hansen.

Bildevisning VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Hun ser imidlertid mange tegn til at dette er i ferd med å snu. De store klubbene, som hennes nye, katalanske arbeidsgiver, satser tungt på damelagene. Store, kommersielle aktører har fått øynene opp for et nytt marked. Kreftene har endelig begynt å bevege på seg i kvinnenes retning.

Det gjorde det ekstra viktig at Norge kvalifiserte seg til årets mesterskap. Graham Hansen tror mange europeiske nasjoner fryktet hva det ville si å stå utenfor. Nå er hun spent på hva etterdønningene vil føre til.

Vise følelser eller sippe?

Likhet opptar Norges nummer 10. I kampen for det, er kanskje hennes viktigste bidrag å spille bra fotball. Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer skrev nylig at «hun er stjernen som fjerner fordommer mot kvinnefotball», og slo samtidig fast at «verdensklasse er og blir verdensklasse. Uansett.»

Samtidig mener den teknisk begavede at det er viktig å ta kampen og løfte temaet i de rette anledningene. Likestilling preger stadig vekk meldinger hun legger ut i sosiale medier.

– Hvis alle snakker litt hele tiden, blir det til slutt en stor stemme som det er vanskelig å ignorere. Nå er det veldig mange fra alle nasjoner som sier noe, bemerker Graham Hansen.

Bildevisning Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Hun mener kvinner innen fotball og idrett ofte blir sammenlignet med menn, og at det finnes ulike standarder for kjønnene.

Vi ber henne komme med et eksempel.

– Hvis kvinner gråter, er de sippete. Hvis menn gråter, viser de følelser. Men det er jo egentlig bare følelser begge deler, sier spilleren med 76 kamper for Norge.

Hun mener det er mulig å endre holdningene hvis mange nok sier ifra og bryr seg.

– Man kan ikke engasjere seg i alt, men man kan engasjere seg i litt hele tiden. Det pleier å være nok hvis mange nok gjør det.

– Kjenner du deg igjen i det eksempelet?

– Jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det. Vi har fått en satt rolle som vi blir målt ut fra. Vi må alltid motbevise, mens menn ofte bare kan gå ut der og bli hyllet for det de gjør.

Bildevisning VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Barndomsvennen Mats Møller Dæhli om Graham Hansen – Caroline er veldig dedikert og ofrer mye for fotballen. Teknisk og spilleforståelsesmessig er hun fantastisk. Hun fortjener all den oppmerksomheten hun får. Hun er et veldig godt forbilde for unge jenter som vil bli gode og leve av fotballen. Caroline imponerer meg. – Er det noen øyeblikk du husker spesielt? – Jeg, flere kompiser og henne var i fotballhallen. Der dominerte hun oss fullstendig. Det var noen wow-øyeblikk der. Så er det mange ganger når vi var mindre, hvor hun provoserte på seg folk når hun spilte med gutta. – Hva er det som kjennetegner henne som person? – Viljen til å bli god, hun har en veldig sterk indre drivkraft. Fotball betyr veldig mye for henne, og det tror jeg er noe som gjør at hun orker å fortsette og fortsette. Så har hun vunnet voldsomt mange titler i Stabæk og Wolfsburg, scoret mange mål og har mange landskamper. Hun har veldig bra meritter og vil bare fortsette. Sulten har hun.

Norge må henge med

I vår lå de største klubbene langflate etter den norske teknikeren som hadde bestemt seg for å forlate Wolfsburg etter fem suksessrike sesonger. Graham Hansen måtte gjøre en vurdering av hvordan hun tror kvinnefotballen vil utvikle seg de neste årene.

– Jeg tror dette VM blir en kjempeboost inn mot EM om to år. Det er i England, som er fotballens hjemland. Jeg håper og tror at vi klarer å henge oss med på den bølgen, både som nasjon og som lag, sier hun.

At valget falt på Barcelona, var ikke tilfeldig. De har fulgte henne over flere år, og har vist en vilje til å satse skikkelig på kvinnelaget. Hun har alltid beundret måten Lionel Messi & co. spiller fotball på. Nå skal hun lære stilen og kulturen.

– Det var naturlig å få være en del av det eventyret, sier Graham Hansen.

Hennes kanskje viktigste oppgave blir å hjelpe klubben til den første Champions League-tittelen på damesiden.

Bildevisning Victor Salgado, FC Barcelona

England skal merke det

Nå er det imidlertid VM med Norge som gjelder. For fire år siden måtte Graham Hansen melde forfall like før mesterskapet på grunn av en kneskade.

VM-spill er noe hun har lengtet etter. Mot Australia i åttendedelsfinalen fikk hun virkelig vist frem hvilke kvaliteter som bor i henne. Det eneste som manglet, var en scoring før straffesparkkonkurransen.

– Det var utrolig kult å få være en del av det, først og fremst å vinne kampen på den måten vi gjorde. Det er spesielt å vinne på straffer, med mye følelser og nerver involvert, sier Graham Hansen, som satte Norges første fra 11 meter.

Med landslaget er EM-sølvet fra 2013 det klare høydepunktet. Nå er det store målet å ta medalje i VM.

Bildevisning VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Det er jo noe av det største du kan gjøre med landslaget. Vi spiller for den medaljen torsdag. Det skal England få merke, sier Graham Hansen.

Grusskoene er lagt bort

Det er lenge siden hun løp rundt med grussko sammen med gutta på Tåsen. Nå har hun fått seg skikkelige gressko. De er ikke røde med hvite striper, men kjærligheten og lidenskapen til spillet er akkurat den samme som på Månejordet for 20 år siden.

Nå slipper hun å tenke at «dette er ikke for deg».