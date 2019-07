Rosenborg hadde full kontroll da de tok en viktig borteseier i den første kvalikkampen til Champions League.

LINFIELD – ROSENBORG 0–2 (0–1)

WINDSOR PARK: Onsdag kveld startet årets Europa-reise for Rosenborg. På motsatt side sto den nordirske serievinneren Linfield FC.

Hjemmelaget klarte aldri å true André Hansen og Rosenborg var effektive når sjansene dukket opp.

Først var det Gjermund Åsen som løftet et innlegg over forsvaret til Linfield. Der kom Mike Jensen stormende inn i boksen. Han tok ballen vakkert ned og klinket den mellom beina på keeperen.

Målet førte til at Rosenborg kunne gå til pause med en behagelig ledelse. I den andre omgangen var det fortsatt RBK som var det dominerende laget. Blåtrøyene fra Belfast virket slitne jo lenger ut i kampen man kom. Noe som er forståelig ettersom de ikke er i sesong ennå.

20 minutter før slutt gjorde Anders Konradsen rent bord på venstresiden. Backen til Linfield glemmer nok ikke bodøværingen med det første. Konradsen la inn, og der hadde Alexander Søderlund revet seg løs. Spissen fikk en enkel jobb med å doble ledelsen til Rosenborg.

Dermed har Rosenborg skaffet seg et godt utgangspunkt til neste ukes kamp på Lerkendal. To viktige bortemål blir med i bagasjen hjem til Trondheim.

Reginiussen med skremmeskudd

De først fem minuttene var preget av to lag som ville ta kontroll over kampen. Etter ni minutter bestemte Marius Lundemo seg for å teste ut skuddfoten sin. Fra 30 meter klinket han til og ballen strøk stolpen til Gareth Deane i Linfield-målet.

Tore Reginiussen prøvde også lykken fire minutter senere. Fra 25 meter sendte han av gårde en suser som gikk rett i stolpen. Returen havnet hos Gjermund Åsen, som ikke fikk kontrollert skuddet sitt mot mål. Veldig nær scoring for Reginiussen og Rosenborg der.

Kapteinen tok ansvar

Halvveis ut i den første omgangen kombinerte Gjermund Åsen og Birger Meling fint. Åsen kom seg fri på kant og fikk lagt inn. Der stormet Mike Jensen inn i boksen og fikk dempet ballen. Så skjøt han ballen mellom beina til keeper. Dermed fikk Rosenborg det viktige bortemålet allerede etter 22 minutter.

«Vi skal vinne Champions League» runget ut over stadion fra Rosenborgs supportere mens spillerne feiret målet.

Rune Petter Ness

En tydelig engasjert Karl Oskar Emberland dirigerte spillerne fra sidelinjen. «Press opp» var beskjeden etter målet. Helt tydelig at Rosenborg skulle jakte flere mål.

Da dommeren blåste av første omgang, kunne Rosenborg gå i garderoben med 1-0-ledelse. En omgang som ikke var veldig underholdende. Men det som var av sjanser kom fra RBK.

Hjemmelaget skapte ingen verdens ting, noe som resulterte i at André Hansen måtte drive gymnastikk i egen boks for å holde på varmen.

Rolig start på andre omgang

Det tok ti minutter før den andre omgangen kom skikkelig i gang. Det var Linfield som viste seg frem ved et par anledninger da de lekkert spilte seg gjennom midtbanen til Rosenborg. Men det endte med det. I likhet med første omgang slet hjemmelaget med å komme seg frem til Rosenborgs mål.

Så etter 59 minutter kom Rosenborgs første skudd i andre omgang. Mike Jensen fikk gå lenge med ball uten noe press fra Linfield-spillerne, men skuddet var ikke bra nok og endte opp på rad 14 bak målet.

Etter 60 minutter gjorde Horneland sitt første bytte. David Akintola gikk av, inn kom Yann-Erik de Lanlay.

Kun tre minutter senere var Alexander Søderlund nære ved å doble ledelsen til Rosenborg. Han kom seg først på et innlegg og stanget ballen mot det lengste hjørnet. Kun en god redning på strek av Linfields midtstopper, Mark Stafford hindret RBK.

Rune Petter Ness

Søderlund doblet ledelsen

Så etter 68 minutter smalt det foran målet til Linfield. Anders Konradsen gjorde en heroisk innsats på høyrekanten og kom seg fri. Han spilte ballen inn og der hadde Alexander Søderlund løpt seg fri. Rogalendingen fikk en enkel jobb med å sette ballen i målet.

Pål André Helland var neste Rosenborg-spiller som ble byttet inn. Da det gjensto 20 minutter ble kantspilleren sluppet innpå, ut gikk Gjermund Åsen.

71 minutter ut i kampen gjorde Rosenborg sitt siste bytte. Anders Konradsen gikk av og Anders Trondsen kom innpå

To bortemål med hjem til Norge

Da det kun gjensto ti minutter av kampen havnet ballen ute på høyrekanten hos Pål André Helland. 29-åringen tok tre-fire kjappe overstegsfinter og klemte til med venstreslegga. En våken Gareth Deane i Linfield-målet hindret Helland i å få en etterlengtet scoring.

Dermed endte kampen 2–0 til Rosenborg. En kamp de kontrollerte fra start til slutt. Hjemmelaget var aldri i nærheten av å score.

2–0 på bortebane gir et strålende utgangspunkt før neste ukes kamp på Lerkendal.